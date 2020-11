Helena Tornero actualitza el mite grec de Danae a «Sis Solos Soles», un espectacle amb sis microòperes

Sis solos soles és una proposta de sis monodrames per a intèrpret femenina i un instrumentista que conformen un projecte d'Òpera de Butxaca i Nova Creació (OBNC), en coproducció amb el Liceu. L'espectacle s'havia d'estrenar al Gran Teatre del Liceu de Barcelona aquest passat 1 de novembre i ha quedat posposat.

L'espectacle reuneix en una sola vetllada sis monòlegs encarregats a sis equips diferentes de llibretista i compositor. El director escènic, Marc Rosich, és també un dels autors dels llibrets -juntament amb Cristina Cordero, Oriol Pla, Victòria Szpunberg i la figuerenca Helena Tornero-, amb música del manresà Agustí Charles, Mario G. Cortizo, Raquel Garcia Tomás, Joan Magrané, Lucas Peire i l'esparreguerí Francesc Prat.

Entre les històries hi ha la de Dànae Recorda, amb text de Tornero. Una jove Danae torna al soterrani on el seu pare l'havia vexat amb un ganivet amagat sota la roba en on un derls sis. També hi ha una jove que es fica dins la banyera i s'enfonsa lentament en l'aigua, en el que potser serà el seu darrer bany; una cantant madura, voraç de bellesa, depèn de les alegries que li ofereix una trista nevera; una àvia lluita contra l'inevitable i es resisteix a ser portada a una residència; una noia que espera una trucada no gosa sortir de casa per por de quedar-se sense cobertura; una youtuber adolescent informa als seus seguidors del que serà el seu darrer missatge abans no arribi la fi del món. Aquestes són les sinopsis dels sis monòlegs lírics, sis relats d'una sèrie de veus atrapades en entorns domèstics, com si d'una confessió íntima es tractés.

La dramaturga Helena Tornero ha triat personatge mitològic de Danae, que ja havia treballat quan va escriure Les Suplicants d'Èsquil. Joan Magrané ha escrit la música de Dànae recorda, la història d'una víctima d'abusos durant la infantesa que torna al lloc dels fets anys després: «Volia actualitzar el mite de Danae i he dibuixat un personatge que sobreviu i s'afonta des del present als fets traumàtics del passat» explica la dramaturga Helena Tornero (autora d'obres com Demà i Je suis narcissiste). La soprano Elena Copons acompanyada de violí s'encarrega d'interpretar el llibret.