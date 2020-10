Els museus de Castelló tenen l'entrada gratuïta dos caps de setmana

Davant del confinament perimetral de cap de setmana, que no permet els desplaçaments entre municipis, l'Ecomuseu Farinera i el Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, proposen jornada de portes obertes durant aquest i el proper cap de setmana de novembre, per tal de facilitar l'accés a la cultura als habitants del municipi; una bona oportunitat per tornar a visitar els museus i gaudir de la tranquil·litat que hi ha ara a les sales.

L'Ecomuseu Farinera, recomana la visita amb l'audioguia que permet descobrir la història del molí de la mà d'en Llorenç i la Candela. Al Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó,s. XIV, es pot visitar encara l'exposició "Carles Fages de Climent. L'Arcàdia empordanesa" i s'ofereix també el servei gratuït d'audioguies en cinc idiomes possibles.

En aplicació de les mesures decretades pel Govern de la Generalitat de Catalunya, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya, els dos museus romandran oberts en l'horari habitual (de 10 a 14 h i de 16.30 a 19 h) i amb un aforament del 33% per atendre a visites individuals i grups de convivència familiar.

Així mateix, se suspenen totes les activitats previstes per tal d'evitar la concentració puntual de persones i reduir la mobilitat. En el cas de l'Ecomuseu Farinera queden afectades les visites Enfarina't dins del programa de la Setmana del Turisme Industrial de Catalunya de la XATIC. Es manté l'obertura sense acte d'inauguració de l'exposició: El Farcell de Postguerra, prevista pel 7 de novembre de 2020.

Per la seva banda, el Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV obre les seves portes el dissabte i el diumenge amb l'aforament limitat també al 33%, preferentment amb visites individuals i amb grups reduïts, i no té programada properament cap activitat cultural.