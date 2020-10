Vans i MoMA llancen unes sabatilles esportives inspirades en l'obra de Dalí

Vans i una de les principals galeries d'art contemporani del món: el Museu d'Art Modern de Nova York han creat junts una col·lecció de roba i calçat que destaca el treball de diversos grans artistes exposats en el MoMa.

El MoMa i Vans comparteixen la seva passió per inspirar i expressar la seva creativitat. Les sabatilles Vans MoMA Old Skool Twist aporten un toc funky a l'emblemàtic model Old Skool mitjançant la incorporació d'estampats retorçats i l'art surrealista de Salvador Dalí a través de les imatges de 'La persistència de la memòria' de Dalí. A més, les sabatilles inclouen una capdavantera reforçada capaç de fer front al desgast, un coll embuatat per a oferir un òptim nivell de subjecció i flexibilitat, i la distintiva sola reticular waffle de cautxú de la marca.

La col·lecció es tornarà a expandir abans d'acabar l'any, amb una versió de calçat ampliada i una col·lecció de roba d'edició especial que surt l'11 de novembre amb peces inspirades en l'artista Faith Ringgold o el pintor d'avantguarda rus Lyubov Popova. De moment, es pot comprar la primera part de la col·lecció de Vans i MoMA en línia i a la botiga. En aquesta primera entrega, Vans ha donat la benvinguda a Dalí i també a Vasily Kandinsky i Claude Monet, els quals van canviar el curs de l'art i reflecteixen la diversitat de la col·lecció del MoMA.