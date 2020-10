Els Museus Dalí tancaran el mes de novembre

Els tres museus gestionats per la Fundació Dalí (Figueres, Púbol i Portlligat) tancaran durant el mes de novembre (a partir del dilluns dia 2) en consonància amb les mesures adoptades per les autoritats sanitàries per fer front a la pandèmia de la Covid-19.

Com ha fet fins ara, la Fundació Gala-Salvador Dalí seguirà de prop l'evolució dels paràmetres que intervenen en la gestió museística amb la intenció de tornar a obrir els seus museus el desembre, si les circumstàncies ho permeten.

La decisió s'ha pres després de considerar que el confinament perimetral de Catalunya ? durant quinze dies ? i el dels seus municipis durant els propers dos caps de setmana, així com les mesures adoptades per les autoritats franceses, desconsellaven mantenir els museus oberts.