La Salut Mental centra un nova temporada d'Apropa Cultura «lliure d'estigmes»

Des de fa catorze anys, el programa Apropa Cultura, treballa per connectar les entitats socials amb els teatres, auditoris, museus i festivals d'arreu de Catalunya i facilitar així l'accés a la cultura de col·lectius en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social. Enguany, la temporada 2020-2021 arrenca amb la campanya 'Lliures d'estigma', dedicada al col·lectiu de la salut mental, un dels que més ús fa de la xarxa Apropa per a les seves sortides culturals i que sovint ha de fer front a certs prejudicis i etiquetes que li imposa la societat.

Actualment, més 120 teatres, auditoris, festivals, espais singulars i museus d'arreu de Catalunya formen part de la xarxa Apropa. Des de 2006 s'hi han sumat 2.573 centres socials, que han ofert 312.256 experiències culturals i han programat més de 2.000 propostes culturals diferents de l'agenda de cada temporada.

Ara formen part de la xarxa Apropa 41 municipis de tot el territori català.

Davant la delicada situació econòmica a la qual haurà de fer front la societat derivada de la crisi de la COVID19, Sonia Gainza, directora d'Apropa Cultura expressa que "no podem permetre que, una altra vegada, siguin les persones més vulnerables qui paguin aquesta crisi i perdin l'accés a la cultura que tant ens ha costat aconseguir. És el nostre deure com a societat, la cultura és essencial per la nostra salut i són aquelles persones que més pateixen les qui hi tenen més dret".

El CaixaForum Barcelona ha acollit aquest migdia l'acte de presentació de la temporada Apropa Cultura, conduit per Xavier Graset i amb la presència d'Àngels Ponsa, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Francesc Iglesies, secretari d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Lluïsa Moret, presidenta delegada de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona, Gemma Tarafa, regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona (virtual), Joan Ramon Riera, regidor d'Infància, Joventut, Persones grans i Diversitat funcional de l'Ajuntament de Barcelona; Daniel Granados, delegat de Drets Culturals de l'Ajuntament de Barcelona; Ignasi Miró, director de l'Àrea de Cultura i Ciència de la Fundació "la Caixa", Sonia Gainza, directora d'Apropa Cultura, i l'actuació especial de Clara Peya, així com la presència de representants d'equipaments i institucions de tota Catalunya. L'acte també s'ha pogut seguir en streaming, al qual s'han connectat de mitjana 200 persones.

Per segon any consecutiu, la temporada d'Apropa Cultura està dedicada a un col·lectiu concret en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social. Si bé l'any passat es va centrar en les dones, aquest any gira entorn de la salut mental, un dels col·lectius que més ús fan de la xarxa Apropa per a les seves sortides culturals i un dels més estigmatitzats per la societat.

Segons l'OMS, 1 de cada 4 persones patirà un problema de salut mental al llarg de la vida. Tot i aquesta elevada xifra, aquests problemes encara són molt desconeguts per la societat i plens de prejudicis i d'estigmes. Dedicant la temporada a la salut mental, Apropa Cultura vol remarcar que és indispensable que les institucions i la ciutadania prenem consciència de la importància de la salut mental en la nostra vida diària i comunitària.

La campanya "Lliures d'estigma" vol posar en valor la necessitat que els espais culturals siguin espais lliures d'estigma, de prejudicis i d'etiquetes tòxiques. A més a més, reivindica el paper imprescindible i necessari de la cultura en els processos de recuperació de salut mental, així com en la seva prevenció, perquè la cultura és l'aliment de l'ànima i una companya i font de vitalitat en els moments més difícils de la vida.

Jornada d'accessibilitat i diversitat: el 23 de novembre al Monestir de Pedralbes

Sota el títol Cultura i Salut Mental | Lliures d'Estigma, el 23 de novembre tindrà lloc la jornada anual de formació adreçada a professionals d'equipaments culturals i d'entitats socials.

A la jornada assistiran veus professionals de l'acció social i de la salut que treballen des de la cultura, l'art i la comunitat. Comptarà amb la participació de professionals de museus creadors i creadores de projectes i programes culturals de la mà d'entitats de socials de Salut Mental. I també hi participaran persones que conviuen amb patiment mental compartiran les seves vivències, necessitats i desitjos en relació a la cultura. Serà una jornada amb experiències personals i professionals per conèixer i entendre el col—lectiu de Salut Mental, treballar contra l'estigma i generar noves oportunitats.



Temporada d'activitats "Lliures d'estigma"

Amb la col—laboració de les entitats socials i els equipaments culturals, Apropa Cultura està dissenyant un programa d'activitats amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la Salut Mental i la lluita contra l'estigma. Es visitaran entitats socials, s'assistirà a espectacles i exposicions relacionades amb la temàtica i s'organitzaran formacions i jornades de Salut Mental, entre altres activitats.

El calendari, que s'anirà actualitzant periòdicament a la web (www.apropacultura.cat/ca/activitats-lliures-estigma) a mesura que hi hagi noves confirmacions i tenint en compte les mesures de, compta ja amb activitats al Teatre Zorrilla de Badalona, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al CaixaForum Barcelona (Festival Inclús), etc., o la col·laboració de l'Altre Festival, el Centre d'Art la Panera, etc.