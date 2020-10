Un projecte sobre l'editorial figuerenca La Sociedad Española rep la Beca Recerca

La Beca de Recerca Ciutat de Figueres -la qual té com a objectiu el foment de l'estudi en els àmbits de les ciències socials i humanes i de les ciències naturals-, s'atorga en aquesta edició del 2020 al projecte: La Sociedad Española de Tratados Religiosos y Libros, l'editorial global de Figueres, a càrrec de Joan Manuel Soldevilla Albertí.

El projecte guanyador La Sociedad Española de Tratados Religiosos y Libros, l'editorial global de Figueres s'emmarca en el context d'inicis del segle xx, i es centra en la petita però molt activa comunitat protestant de Figueres que va emprendre un projecte singular: crear l'editorial Sociedad Española de Tratados Religiosos y Libros, que durant decennis va distribuir les seves publicacions per Espanya, Europa i Hispanoamèrica. Al capdavant del projecte es trobava la família López Rodríguez: Alejandro López Rodríguez, el seu germà Luis López Rodríguez i el fill del segon, Luis López-Rodríguez Murray, compromesos d'una manera absoluta amb la tasca pastoral. En tota aquesta empresa va ser essencial la creació del diari El Heraldo, un dels periòdics més longeus i antics de la nostra ciutat i veritable òrgan de difusió del protestantisme a Espanya.

La vessant literària de la Sociedad esdevé un element especialment interessant perquè els llibres, presentats en edicions molt acurades i profusament il·lustrades, eren en realitat les traduccions al castellà d'alguns dels volums de la col·lecció Books for the Bairns, singular biblioteca iniciada el 1896 pel filantrop, escriptor i periodista britànic William Thomas Stead (1849-1912), gran defensor del pacifisme i divulgador de la cultura. Uns quants títols d'aquesta admirable col·lecció literària editada a Londres van ser traduïts i publicats a Figueres gràcies a la Sociedad Española de Tratados Religiosos y Libros, la primera i possiblement la més important editorial empordanesa del segle xx, una iniciativa singular que, des de Figueres, traduïa i difonia, procedents de la Gran Bretanya, clàssics de la literatura universal, exportava els seus llibres a mig món, desenvolupava una línia d'obres de contingut científic i pedagògic i, al mateix temps, mantenia viva una activitat apologètica en defensa de la doctrina protestant. L'empresa va cessar en les seves activitats l'any 1936 i no les va reprendre després de la guerra davant la impossibilitat de seguir desenvolupant la seva tasca apostòlica en temps de nacionalcatolicisme.

Joan Manuel Soldevilla Albertí (Barcelona, 1964) és llicenciat en Filologia Hispànica a la Universitat de Barcelona i diplomat en Teologia a l'Institut de Teologia de Girona, centre dependent de la Facultat de Teologia de Catalunya. Actualment exerceix com a catedràtic de llengua i literatura a l'institut Ramon Muntaner de Figueres.

Ha desenvolupat una àmplia tasca com a estudiós de la literatura i dels mitjans de comunicació de massa, especialment de la historieta i de la novel·la popular, que s'ha concretat en la publicació de diversos llibres i articles, en l'edició de textos i en el comissariat de diverses exposicions. L'any 2002 va ser guardonat amb el 1r Premi d'assaig sobre literatura juvenil per Abecedari de Tintín (Pagès, 2002) i l'any 2005 va obtenir el 4t Premi d'assaig sobre literatura juvenil pel seu treball El pare de Carpanta i Zipi y Zape. Josep Escobar, la lluita contra el silenci (Pagès, 2005). La seva darrera obra publicada és Del Quijote a Tintín (Cal·lígraf, 2020). En el camp de la recerca, és autor de treballs i estudis diversos publicats en revistes científiques –Anales Cervantinos, Ítem, Beoiberística–, universitàries –Belgrad, Friburg, Girona, Navarra– i culturals –Serra d'Or, Revista de Catalunya, L'Avenç, Clarín, Quimera, Culturas. La Vanguardia.

Així mateix, ha pronunciat múltiples conferències tant en universitats com en institucions culturals.