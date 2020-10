Els cinemes creuen que tornar a tancar "és un desastre" i que el sector cultural "està trinxat"

El president del Gremi de Cinemes, Camilo Tarrazón, ha assegurat aquest dijous que "la decisió de tornar a tancar els cinemes i els espais culturals és un desastre" perquè "compromet tots els esforços de programació que estaven fets" i pel que fa als cinemes, les estrenes previstes. En declaracions a l'ACN, Tarrazón ha demanat al Govern que es faci realitat "el més ràpid possible" la partida cultural de 17,2 milions d'euros anunciada perquè "el sector cultural està trinxat amb situacions molt complicades". Tarrazón ha valorat les noves mesures de Govern per frenar el coronavirus, entre les quals hi ha la suspensió de les activitats escèniques i musicals, incloent teatres, concerts i cinemes.

Tarrazón ha afegit que si el Govern els trasllada que "no hi ha més remei" i que el creixement de la covid-19 "és exponencial i està fora de control" s'haurà "d'acatar el tancament".

Així mateix, ha agraït que el Govern hagi actuat diferent en aquesta ocasió i que la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, hagi reunit el sector cultural per explicar-los-hi les mesures i hagi posat sobre la taula una dotació pressupostària extraordinària de 17,2 milions d'euros per "intentar pal·liar l'impacte del tancament".

En aquest context, ha demanat que l'anunci es faci realitat "el més ràpid possible" perquè "el sector cultural està trinxat amb situacions molt complicades, d'extrema necessitat i els perjudicis es van acumulant".