La suspensió dels actes culturals a Figueres genera queixes del sector

El món de la cultura, novament, es veu afectat per les mesures preses per reduir els contagis de la Covid-19. Els primers a prendre decisions, molt més enllà del que marca el toc de queda imposat per la Generalitat, ha estat l'Ajuntament de Figueres que ja va decidir, dissabte passat, suspendre les representacions teatrals d'aquell dia. No només això, sinó que ha decidit tancar tots els espais escènics –Teatre El Jardí, La Cate i Caputxins– i suspendre tota activitat cultural durant quinze dies, cosa que afecta teatre, presentacions de llibres i conferències.



El tancament cultural de Figueres ha estat «precipitat i vulnera drets» segons asseguren representants del sector. En aquest sentit, la companyia Tequatre va qualificar «de gerro d'aigua freda» l'obligació de suspendre les funcions de dissabte i diumenge de la seva darrera obra. «Contradiu el compromís del Govern i de les entitats municipalistes per garantir els drets culturals de la ciutadania», diuen en un comunicat.