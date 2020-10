Sondra Radvanovsky i Òpera de Butxaca, entre els premiats Ópera XXI

La segona edició dels premis Ópera XXI, associació que reuneix als principals teatres, festivals i temporades líriques es va celebrar diumenge passat de manera virtual. La gala que s'havia de fer el mes de març passat, es va emetre diumenge passat per streaming a través de diferents plataformes. «L'òpera és un bé essencial que pertany a la humanitat» va destacar el president de l'associació, Oriol Aguilà i director de Festival Internacional Castell de Peralada durant la gala, coincidint amb el dia mundial de l'òpera.

En aquesta edició els premiats han estat: Sondra Radvanovsky com a millor cantant per les seves interpretacions al recital homenatge a Montserrat Caballé que va tenir lloc al Festival de Peralada el 17 d'agost de 2019, així com per Luisa Miller, de Verdi, al Gran Teatre del Liceu. Cal destacar, també, el premi que s'atorga a l'entitat Òpera de Butxaca i Nova Creació, que acaba de celebrar els seus 25 anys, per la seva trajectòria i per la iniciativa al foment de la lírica. L'entitat ha estat premiada per dos treballs: Je suis narcissiste, amb música de Raquel García-Tomás i llibret de la dramaturga figuerenca Helena Tornero; i Diàlegs de Tirant e Carmesina, de Joan Magrané, que es va estrenar el 2019.

En les altres categories, hi trobem Leonor Bonilla (jove cantant), Nicola Luisotti com a director musical, Christof Loy (director d'escena), La casa de Bernarda Alba, del Teatro de la Zarzuela com a millor nova producció o la Fundació La Caixa en la categoria de millor iniciativa de mecenatge.

La cerimònia virtual, conduïda per Daniel Bianco, director de Teatro de la Zarsuela, i per la directora d'escena Bárbara Lluch va comptar, entre altres grans moments, amb l'actuació de dues de les artistes premiades, Sondra Radvanovsky i Leonor Bonilla, i del pianista Rubén Fernández Aguirre.



Tots els guardonats van connectar i participar en el lliurament virtualment, i a ells s'hi van sumar les intervencions d'alguns dels grans cantants espanyols en el panorama líric internacional, com Ainhoa Arteta, Carlos Álvarez, Ruth Iniesta, Saioa Hernández, Xavier Sabata, Nancy Fabiola Herrera, Sabina Puértolas, entre altres. A ells es van unir les paraules del Ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, i del president de l'associació, Oriol Aguilà.