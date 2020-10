La il·lustració digital de Júlia Olivella, arriba a Peralada

El Centre de Turisme Cultural Sant Domènec de Peralada, després de l'exposició virtual d'il·lustració digital Out of Place, va estrenar divendres passat una nova proposta artística en format virtual que porta per títol Zero absolut, d'il·lustració digital i acompanyada dels poemes de David González.

Júlia Olivella és vallenca però tota la seva carrera va arrencar a Vic, ciutat on ja se sent com a casa. Il·lustradora i dissenyadora gràfica amb uns marcats referents del món del còmic i el manga, intenta dotar d'emocions i dramatisme els seus dibuixos, sovint de coses quotidianes. Autoedita les seves obres com el projecte calendari Dia u però també ha treballat pel quartet musical Obeses, dissenyant cartells i campanyes de final de gira, ha il·lustrat la cantata infantil La màquina del temps i fa cartells per La Clota.

Zero absolut és un recull de destralades a la vida i a la societat que ens envolta. Aquesta exposició prové d'una publicació de l'associació vigatana Tapís, un projecte que promou la integració social a través d'un taller de paper on es creen llibres de poesia com el que conté les il·lustracions de la Júlia. A més, les acompanyen els poemes de David González, que transpiren la desolació d'un món governat per l'eterna contradicció de l'ambivalència entre el que es diu i es fa, el més pur cinisme i la tirania de les formes. A mesura que ens endinsem en el seu contingut, anirem impregnant-nos d'aquesta fredor tan típica de les terres de l'interior que se t'arrapa als ossos i et travessa l'ànima. Malgrat tot, el nostre Virgili ens conduirà en darrer terme a entreveure una escletxa de llum i esperança.

David González és un poeta osonenc autor de diversos reculls poètics. Va ser guardonat amb el premi de Prosa Jove de Centelles pel seu relat Recordaré (2014). Actualment es troba vivint una vida que és pura poesia i treballant com a professor d'informàtica.