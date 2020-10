Alberto del Puerto: «Cal llençar totes les coses que ens resten, cremar-les per sempre»

Alberto del Puerto lidera el seu nou projecte Delpuerto. És un músic, compositor i artista rosinc que compta amb la seva banda fixa per a la realització dels directes. Aquest dissabte presenta al Teatre de Roses, a les set de la tarda, el seu nou treball Todo Puede Ser.

Arriba Todo Arde Tour, la nova gira de Delpuerto, al Teatre de Roses per presentar el seu nou treball Todo Puede Ser. Serà un concert elèctric amb tota la banda, on l'escenografia i la interacció amb el públic confluiran amb el directe que ofereix. Obrirà l'actuació l'Ariadna Vieyra, artista de Roses, i també tindrà la col·laboració d'un artista convidat. Todo Puede ser compta amb la producció de Jordi Cristau i s'ha llançat en format CD per la venda física en les principals botigues i en totes les plataformes digitals. Es tracta d'un nou pas en la carrera musical del jove de 24 anys que amb aquest treball es presenta com Delpuerto, «un canvi que ha de definir una nova etapa», assegura.



Com es presenta el concert d'aquest dissabte, amb ganes de tornar al teatre de Roses?

Després d'uns quatre anys, torno a tocar al Teatre de Roses, a casa meva. Durant aquest període ha donat temps fins i tot a canviar el concepte i el nom del projecte a Delpuerto. Es presenta un directe a banda completa defensant el nou treball Todo Puede Ser, amb molta energia i la força suficient per demostrar que la cultura és segura i que no hi haurà pandèmia que aturi el poder de la música.

Donarà a conèixer el seu nou treball amb un concert elèctric de pop rock.

Com bé dius serà un concert elèctric amb tota la banda i l'equip. Defensarem totes les cançons que apareixen en aquest Todo Puede Ser. A més no deixarem de banda algunes cançons de l'antic projecte d'Alberto del Puerto, remodelades amb aquest nou so que es podria catalogar com un pop-rock/alternatiu. També versionarem algunes obres d'altres grups o artistes enfocant-les i versionant-les amb el nostre estil.

Parli'm una mica de Todo puede ser. Quan es comença a gestar i de què parla, quina sonoritat té?

Todo Puede Ser és, sense dubte, el treball més sincer que he gravat i defensat mai. Totes les lletres i melodies estan escrites i creades amb la humilitat més gran del món. Si hagués de resumir tot el cd en una mateixa frase, seria alguna cosa així com: ' Todo lo bueno puede ser, todo llegará i el rendirse no es buen plan para esta vida'. Així doncs, totes les lletres han sigut escrites amb el sentiment més gran del món, de la forma més positiva; i això mateix es trasllada a totes les harmonies i música on s'ha intentat no trencar amb la força i l'energia. Hem estat treballant amb les cançons d'aquest cd durant quatre anys. Vam començar gravant els dos bonus track finals amb el mestre i essencial en mi, Xavi Pérez. Després vam triar entre més de vint temes els cinc primers que componen el treball amb Jordi Cristau, el meu productor. És un orgull treballar amb ell, un luxe poder aprendre tant d'una persona tan sàvia i amb tant recorregut.

Ha escrit totes les cançons? Sembla que el primer single ja està tenint molt bona acollida.

Totes les cançons les componc jo. Parlen de coses reals, tan reals que podrien passar-li a qualsevol. Parlen del pas del temps, de no rendir-se, de seguir endavant, que tot el que no val la pena ho apartem i ho cremem per sempre. En resum, de compartir totes les rareses i que la imperfecció pot ser perfecta. El primer single Arde parla una mica d'això també: de llençar totes les coses que ens restin i no ens facin bé i cremin per sempre. Aquest mateix tema ha tingut molt bona acollida, tenint actualment 130.000 reproduccions a Spotify i unes 60.000 a YouTube.

Satisfet de la resposta del públic cap a la seva música a les xarxes?

Les xarxes socials en l'actualitat són molt importants. És un bon mecanisme per arribar a més gent, i més ara amb aquest nou món confinat. És un luxe des de qualsevol lloc poder veure i escoltar música. De fet en aquest confinament vam gravar a distància uns quants covers amb la banda i vam fer cançons personalitzades sobre temes determinats. Aquests temes com, per exemple, Qué es lo primero que vas a hacer cuando salgas, rebia unes respostes de la gent que es convertien en cançons a guitarra i veu. Va ser una forma d'apropar la música i compartir-la. Perquè la música, sempre dic, està per compartir, no per competir.

Què significa aquest nou disc en la seva carrera?

Mai deixem d'evolucionar. Hem de tenir la idea de l'aprenentatge infinit. De tot sempre podem aprendre; també d'aquí neixen les cançons. Si ho sabéssim tot o no volguéssim aprendre més coses (en tots els àmbits) no podria escriure de manera sincera.

Todo puede ser arriba en un any en què hem vist de tot i coses que no hauríem imaginat mai. Com l'ha afectat aquesta pandèmia a vostè i a la seva música?

Hem de deixar clar que la cultura és segura. I a més considero que ara més que mai la música està tenint més importància. En tot el temps que hem estat tancats a casa no deixàvem d'escoltar molta música, de tota mena; des dels balcons, passant per xarxes socials. Crec que cada moment de la teva vida té una cançó; per què deixar de fer-ho encara que no ens ho posin fàcil? Són moments difícils per a la indústria musical (al complet), però com et comentava abans? Rendir-se no és un bon pla per a aquesta vida.

El concert al teatre de Roses s'obre amb la cantant Ariadna Vieyra i tindrà alguna sorpresa més...

Tant tot l'equip que forma Delpuerto, com tota la gent que vingui al teatre de Roses tindrà la sort d'escoltar les cançons i la meravellosa veu de l'Ariadna Vieyra, que obrirà el concert. Presentarà les seves noves cançons per primer cop a Roses. Crec que no pot haver-hi un privilegi més gran que una altra persona que es dediqui a la música del teu municipi, i la que probablement sigui (i sense probablement) una de les futures veus del país que estigui obrint el bolo.