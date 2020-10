Time Speed!

El públic figuerenc és sobradament coneixedor del talent, l'empatia i el poder de seducció escènica de Guillem Albà com a mestre de cerimònies de les inoblidables gales inaugurals del Festival Còmic dels anys 2017 i 2019, juntament amb l'Orquestra Marabunta al Teatre Municipal El Jardí.



Un any i escaig després, i amb l'obligat ajornament a causa del confinament per la Covid-19, el polifacètic artista vilanoví ha tornat a Figueres en el marc del Còmic, aquest cop en format de one-man-show, per presentar-nos Calma! Un magnífic espectacle per a tota mena de públics amb el que ens explica quelcom tan quotidià i, malauradament tan assumit, com. Un modus vivendi que ja hem normalitzat del tot: el de les presses permanents, el de la tecnologia alienant, el de les agendes plenes a vessar i el de l'estrès amb el qual convivim subjugats.

En Guillem Albà no és només un excel·lent i versàtil clown que fa gairebé de tot: ombres xineses, titelles (li ve de família), gest, canta, balla, fa màgia, toca la mandolina... i somnia. I és que entremig d'aquest caos perfectament organitzat, i a estones improvisat, ens regala un interludi oníric inoblidable amb alguns dels moments de poesia visual més bonics vistos darrerament, així com detalls coreogràfics amb reminiscències a espectacles memorables com els Voyageurs immobiles de l'artista Philippe Genty o a Vader dels Peeping Tom (amb les tres edats de l'home).