Els plans que no et pots perdre aquest cap de setmana

Aquestes són algunes de les activitats culturals programades per aquest cap de setmana.



Presentació del llibre "Una veïna de Figueres" al Museu de l'Exili de la Jonquera

Dissabte 24 d'octubre

A les 12 hores

Al Museu de l'Exili de la Jonquera



Viure una guerra quan un només és un infant pot marcar tota l'existència. Una generació d'empordanesos ho saben bé. Josefina Font és una d'elles. Per recordar-ho tot i deixar-ne testimoni va començar a escriure-ho. Els editors de Brau ho van llegir i van decidir publicar-ho. Així va néixer "Una veïna de Figueres", un retrat d'un temps passat pel sedàs de la memòria de Font. Després de presentar-se a Figueres i altres pobles, aquest dissabte arriba a la Jonquera de la mà del seu fill Pere Horts i del catedràtic Joan Manuel Soldevilla que en parlaran al Museu de l'Exili.



Representació de l'obra "No hi ha lladre que per bé no vingui" de Tequatre, a La Cate de Figueres

Divendres 23 i dissabte 24 d'octubre, a les 21 hores

Diumenge 25 d'octubre, a les 18 hores

A la Sala La Cate de Figueres

Tequatre, reestrena a Figueres la seva darrera obra, la comèdia "No hi ha lladre que per bé no vingui", de Darío Fo, en tres funcions a La Cate. La nova proposta que interpreten els components de Tequatre és una comèdia plena d'embolics. Tot comença quan un lladre entra a robar a la casa d'uns senyors i es troba l'amo de la casa amb una amant. A partir d'aquí van passant diferents fets arran de la presència d'aquest delinqüent, que és al lloc que no ha de ser i en el moment més inoportú. Aquesta comèdia s'ambienta en una Itàlia que es troba en guerra i en què el feixisme assetja tot el país.

Representació de l'obra "Quema la memoria" de Paula Bonet i Ramón Rodríguez, a Figueres

Dissabte 24 d'octubre

A les 21 hores

A l'auditori Caputxins de Figueres

"Quema la memòria" és la taca, la música i la paraula d'un diàleg que ens recorda que res és per sempre. Una galleda d'aigua tèrbola i esquinçalls de lletra morta de pintura fresca són la natura morta que queda quan acaba l'espectacle. Les imatges muten com també ho fa la veu. Ramón Rodríguez (The New Raemon) demostra que és un virtuós de la paraula. és la taca, la música i la paraula d'un diàleg que ens recorda que res és per sempre. Una galleda d'aigua tèrbola i esquinçalls de lletra morta de pintura fresca són la natura morta que queda quan acaba l'espectacle. Les imatges muten com també ho fa la veu. Ramón Rodríguez (The New Raemon) demostra que és un virtuós de la paraula. L'artista valenciana Paula Bonet es consolida com una de les millors pintores del món. La cita és a l'Auditori Caputxins de Figueres, dissabte a les nou del vespre.

El poeta Enric Casasses presenta "Lo cant dels mesos" de Víctor Català a l'Escala

Diumenge 25 d'octubre

A les 12 hores

A l'Alfolí de la Sal, a l'Escala



La llibreria Vitel·la de l'Escala organitza aquest diumenge la presentació de la reedició del llibre "Lo cant dels mesos" de Víctor Català. Era l'any 1901 quan es va publicar aquest primer llibre de l'escriptora escalenca. Es tractava de catorze poemes inspirats en el sentiment de la naturalesa, escrits durant el dol per la mort de l'àvia. Malgrat que es reedità el 1951 i el 1972 dins les Obres Completes, els poemes van quedar mig oblidats. Ara, el poeta Enric Casasses ha unit, de nou, complicitats amb Edicions Vitel·la per fer-ne una deliciosa edició il·lustrada que inclou, a banda del pròleg i dibuixos de Casasses, un text escrit per la mateixa autora el 1948 que ens il·lumina sobre l'origen d'aquests poemes «de caire més juvenil, una mena de pecat de joventut».



Actuació del CR Quartet, a la Jonquera

Diumenge 25 d'octubre

A les 17 hores

A la Societat de la Jonquera



Montserrat Cristau, Francesc Ubanell, Manel Vega i Rafel Rostey integren CR Quartet, una formació altempordanesa que presenta diumenge a la Jonquera una sèrie de melodies atemporals que formen part del nostre ADN. A les seves mans, aquestes peces prenen un sentit diferent. El concert de CR Quartet es fa aquest diumenge a la Societat de la Jonquera i cal reservar.