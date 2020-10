L'aula de teatre de Figueres crea una secció en línia amb cursos virtuals

L'aula de teatre Eduard Bartolí de Figueres ha creat una aula en línia per adaptar-se en temps de pandèmia. El projecte ofereix fins a tres cursos en format virtual: un d'interpretació per a joves i adults, un de dicció i articulació oral i un altre per millorar l'expressió oral en públic. L'escola en línia constarà de píndoles de vuit sessions en línia, des de mitjans de novembre fins a finals de gener de 2021, dirigides per l'actriu Àngels Bassas. A través de videoconferència, es tractaran els temes específics de cada curs, relacionats amb les arts escèniques. L'aula també oferirà descomptes especials per a persones jubilades, en situació d'atur o ERTO o en cas que l'alumne s'inscrigui en més d'un curs.

Arran de les noves mesures de contenció de la covid decretades, l'escola també ha decidit substituir les classes presencials per les virtuals fins al 2 de novembre.