Figueres participa al projecte "Obres els dipòsits", una presentació simultània de 10 projectes artístics a 10 ciutats catalanes

La setmana del 24 d'octubre a l'1 de novembre es presenta "Obres els dipòsits", un projecte sorgit del fet de convidar a 10 artistes catalans a crear 10 propostes artístiques originals i inèdites a partir de la reinterpretació lliure i personal de les obres i/o documents emmagatzemats als dipòsits de 10 museus i arxius de Catalunya que haguessin cridat la seva atenció.

L'objectiu d'"Obres els dipòsits" és posar en valor aquelles peces d'art que estan al museu però que són invisibles pels visitants, objectes, documents, llibres o fragments, entre altres, que estan amagats malgrat el seu interès, ja sigui perquè es troben en fase d'investigació, restauració, pendents de ser catalogats, guardats per la falta d'espai a les sales d'exposició, perquè no encaixen amb el relat del museu o perquè estan malmesos.

Els 10 artistes d'"Obres els dipòsits", que són Anna Dot, Lúa Coderch, Marla Jacarilla, Regina Giménez, Èlia Llach, Ignasi Prat, Mariona Moncunill, Martí Anson, Oriol Vilapuig i Oscar Holloway, han accedit als dipòsits dels museus i arxius de Girona, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Mataró, Manresa, Reus, Figueres, Olot, Tortosa i Sant Cugat del Vallès, i han triat una peça, cada artista, per tal de fer-ne la seva reinterpretació.

El resultat d'"Obres els dipòsits" pren forma d'un projecte artístic coral, de nova creació i multidisciplinari que compta amb peces d'art que van des de la videoinstal·lació, a obres sobre paper fins a a performance, fotografia, vídeo, conferències, publicacions i obres sonores, entre altres.

"Obres els dipòsits" neix del concurs anual convocat pel Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals per a la producció en el camp de les arts visuals, i que en la seva edició de 2019 va guanyar Frederic Montornés, comissari independent i crític d'art.

La imatge gràfica d'"Obres els dipòsits", creada per la dissenyadora i directora d'art Ambar Amill, està formada per 10 figures geomètriques que evoquen les plantes dels museus i arxius que formen part del projecte. Cada centre d'art té la seva figura geomètrica, formada amb el nom de l'artista i el nom de l'espai escrit.



A Figueres, Martí Anson (Mataró, 1967) ha utilitzat un programa informàtic per fer un sorteig entre totes les peces del Museu de l'Empordà i el Museu del Joguet de Catalunya. L'artista ha treballat a partir de les dues peces que han guanyat de forma aleatòria: la peça 01221 i la 13842. Anson ha materialitzat el seu treball en un llibre i un disc de vinil en els quals explica el procés del sorteig i la descripció de cada peça.