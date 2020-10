Eusebi Ayensa parla del repte de llegir èpica grega avui

La pandèmia ha obligat a moltes entitats culturals a aturar la seva activitat. N'hi ha d'altres, però, que s'han reinventat per seguir. És el cas de l'Agrupació Cultural Atenea del Casino Menetral Figuerenc que ha decidit oferir totes les seves xerrades de forma telemàtica. La seva presidenta, Anna Maria Velaz, explica que la limitació de la sala on habitualment oferien les xerrades i la no acceptació de discriminar a ningú, els va fer optar per aquesta opció. Una de les primeres xerrades ofertes ha estat la de l'hel·lenista figuerenc Eusebi Ayensa qui va parlar sobre el repte de llegir èpica grega avui en dia. La seva conferència forma part del curs de Literatura Universal programat enguany per Atenea.