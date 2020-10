Xavier Pla aborda la figura de l'escriptor Curzio Malaparte

El professor de literatura de la Universitat de Girona, Xavier Pla, va ser convidat fa uns dies per l'agrupació cultural Atenea del Casino Menestral Figuerenc, a oferir una xerrada telemàtica sobre l'escriptor maleït Curzio Malaparte, un dels ideòlegs del feixisme italià i amic de Mussolini, "però alhora perseguit i castigat pel dictador i que viurà les dues guerres mundials en primera persona" per, finalment, evolucionar "des del seu cristianisme militant fins a postures comunistes". Segons Pla, hi ha molts prejudicis a l'entorn de la seva literatura tot i que, per ell, és l'autor d'algunes grans novel·les com són 'La pelle' (1945) i 'Kaputt' (1949). La xerrada la podeu consultar íntegrament a través d'aquest enllaç.