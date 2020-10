Els plans que no et pots perdre aquest diumenge 25

Els plans que no et pots perdre aquest diumenge 25

Activitats culturals programades per aquest diumenge 25 d'octubre:



BÀSCARA

Espectacle teatral L'estrella sobrada, de la Companyia La Calamiclown

Diumenge 25/10

A les 18 hores

Pavelló Esportiu.

Entrada adults: 5 euros, majors de 65 anys: 3 euros i menors d'edat: gratuït. Reserva i pagament per anticipat a l'ajuntament.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Visites guiades Enfarina't i tastet



Diumenge 25/10

A les 12 hores

Ecomuseu-Farinera.

L'ESCALA

El poeta Enric Casasses presenta "Lo cant dels mesos" de Víctor Català

Diumenge 25 d'octubre

A les 12 hores

A l'Alfolí de la Sal, a l'Escala

La llibreria Vitel·la de l'Escala organitza aquest diumenge la presentació de la reedició del llibre "Lo cant dels mesos" de Víctor Català. Era l'any 1901 quan es va publicar aquest primer llibre de l'escriptora escalenca. Es tractava de catorze poemes inspirats en el sentiment de la naturalesa, escrits durant el dol per la mort de l'àvia. Malgrat que es reedità el 1951 i el 1972 dins les Obres Completes, els poemes van quedar mig oblidats. Ara, el poeta Enric Casasses ha unit, de nou, complicitats amb Edicions Vitel·la per fer-ne una deliciosa edició il·lustrada que inclou, a banda del pròleg i dibuixos de Casasses, un text escrit per la mateixa autora el 1948 que ens il·lumina sobre l'origen d'aquests poemes «de caire més juvenil, una mena de pecat de joventut».

FIGUERES

Obertura de l'exposició: Dia dels Morts.

Diumenge 25/10

Sala Oberta del Museu del Joguet.

Festa i tradició mexicana. Donació d'Alan Glass.



Adam 's Rib, 1949

Projecció de La costilla de Adán

Diumenge 25/10

A les 17 hores

Sala La Cate

Preu: 5 euros; Jubilats: 3 euros; i socis de La Cate: 2 euros.

Amanda i Adam són un idíl·lic matrimoni d'advocats la pau conjugal es veu afectada quan un cas els enfronta als tribunals com a defensor i fiscal respectivament: una dona és jutjada per disparar contra el seu marit i l'amant d'aquest. Adam no dubta de la culpabilitat de l'acusada, però Amanda no és de la mateixa opinió



La companyia Tequatre presenta la seva darrera obra a La Cate. FOTO: DIEGO ESPADA

Representació de No hi ha lladre que per bé no vingui a càrrec de la companyia Tequatre.

Diumenge 25/10

A les 18 hores

Sala La Cate.

LA JONQUERA

Concert de CR Quartet

Diumenge 25/10

A les 17 hores

La Societat.

Montserrat Cristau, Francesc Ubanell, Manel Vega i Rafel Rostey integren CR Quartet, una formació altempordanesa que presenta diumenge a la Jonquera una sèrie de melodies atemporals que formen part del nostre ADN. A les seves mans, aquestes peces prenen un sentit diferent. El concert de CR Quartet es fa aquest diumenge a la Societat de la Jonquera i cal reservar.

MAÇANET DE CABRENYS

Desena edició de l'Enduro Salines

Inscripcions obertes.

ROSES

Sortida de l'associació Cabirols Queralbs-Coma de Vaca-Queralbs

Diumenge 25/10

A les 7 hores

Punt de sortida: l'estació d'autobusos.

Nuevas Músicas Ancestrales, a Roses. FOTO: FACEBOOK LUIS PANIAGUA

Concert Nuevas Músicas ancestrales amb Luís Paniagua