Els plans que no et pots perdre aquest dissabte 24

Els plans que no et pots perdre aquest dissabte 24

Activitats culturals programades per aquest dissabte 24 d'octubre.



CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Taller familiar de cuina: decorar galetes amb motiu de la tardor

Dissabte 24/10

A les 11 hores.

Aforament limitat a 6 unitats de convivència.

Preu: 2 euros per adult i 1 euro majors de 6 anys. Els infants han d'anar acompanyats d'un adult. Ús de mascareta.

FIGUERES

Paula Bonet i Ramón Rodríguez. FOTO: NOEMÍ ELÍAS

Espectacle Quema la memoria, de Paula Bonet i Ramón Rodríguez (The New Raemon)

Dissabte 24/10

A les 21.00 hores

Auditori Caputxins

La companyia Tequatre presenta la seva darrera obra a La Cate. FOTO: DIEGO ESPADA

Representació de l'obra No hi ha lladre que per bé no vingui, a càrrec de la companyia Tequatre.

Dissabte 24/10

A les 21 hores

Sala La Cate.

LA JONQUERA

Visita guiada al coll de Panissars amb Jordi Cabezas

Dissabte 24/10

A les 10.00 hores

Des del Centre Cultural Can Laporta.

Presentació del llibre Una veïna de Figueres, de Josefina Font

Dissabte 24/10

A les 12 hores

Museu de l'Exili

A càrrec de Pere Horts, fill de l'autora, i Joan Manuel Soldevilla.



L'ESCALA

Taller de reconstrucció de parets de pedra seca a Vilanera

Dissabte 24/10

A les 9.45 hores

Des del Museu de l'Anxova i la Sal

ROSES

Aprenem jugant: taller familiar Petits grans arquitectes

Dissabte 24/10

A les 10.00 hores

Escola Narcís Monturiol.

Xerrada-taller de flors de Bach i mindfulness amb Anna Coderch

Dissabte 24/10

De les 10 a les 14 hores

Segon pis del teatre municipal.

Taller Principis de la novel·la negra