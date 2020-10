«No hi ha lladre que per bé no vingui» de Tequatre arriba a la sala La Cate de Figueres

La companyia de teatre del Casino Menestral Figuerenc, Tequatre, reestrena a Figueres la seva darrera obra, la comèdia No hi ha lladre que per bé no vingui, de Darío Fo, en tres funcions del 23 al 25 d'octubre, a La Cate. «Havíem d'estrenar el 20 de març a Figueres, però l'estat d'alarma va fer que haguéssim de reprogramar l'obra per a aquest octubre. Entremig, vam estrenar l'obra al FITAG de Girona el dia 26 d'agost en ple rebrot de finals d'estiu, però el festival va garantir totes les condicions de seguretat i el públic va respondre molt bé a les dues representacions que vam fer a la Sala La Planeta de Girona» explica Jaume Pujadas que comparteix amb Àngels Barrientos la direcció de l'obra.

La nova proposta que interpreten els components de Tequatre, No hi ha lladre que per bé no vingui, és una comèdia plena d'embolics. Tot comença quan un lladre entra a robar a la casa d'uns senyors i es troba l'amo de la casa amb una amant. A partir d'aquí van passant diferents fets arran de la presència d'aquest delinqüent, que és al lloc que no ha de ser i en el moment més inoportú. Aquesta comèdia s'ambienta en una Itàlia que es troba en guerra i en què el feixisme assetja tot el país.

Per representar l'obra, amb escenografia de creació pròpia, l'elenc estarà format per sis actors, tres dels quals són cares noves que s'han incorporat a la companyia. Ara «actuar amb el públic distanciat i amb mascareta és una sensació estranya, però #laculturaéssegura i hem de reivindicar que és necessària per a una societat sana».

La reducció d'aforaments els ha afectat perquè no poden reestrenar l'obra en el seu format habitual amb el públic dalt de l'escenari, «però hem d'agrair a l'Ajuntament de Figueres que ens hagi cedit La Cate per poder representar-la. Amb el temps, esperem poder recuperar el nostre format de proximitat amb el públic a tocar» afirma.

Una de les novetats que afegeixen enguany és la incorporació de dos músics a l'escenari. Els actors són: Quim Pastoret, Carme Magester, Jaume Pujadas, Pere Gich, Dolors Quer i M. Àngels Galí, i la interpretació musical va a càrrec de les noves generacions de la companyia: Marta Rodeja i Jaume Güibas. Quim Pastoret tocarà la trompeta al final de l'obra.