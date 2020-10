Una exposició proposa una mirada avantguardista sobre la història de l'Escala

Hi ha elements i conceptes dins la nostra història col·lectiva que són pilars essencials. La seva imatge ens ha arribat, però, homogeneïtzada i sense color. Per trencar amb això i aportar una visió avantguardista i més actual de l'Escala, cinc artistes locals, residents o vinculats amb el municipi, s'han unit per donar vida a l'exposició col·lectiva L'art de Pesca que es pot veure aquests dies, i fins a finals d'octubre, al castell Carolingi de Sant Martí d'Empúries.

Els artistes convidats són Sergio Vila, Chloé Tiravy, Jordi Puig, Claudia Haber i Celia Mehnert, els quals presenten «cada un amb el seu estil personal i la seva aproximació creativa al concepte, una visió diferent i enriquidora sobre la història de l'Escala com a poble pesquer». Sergio Vila proposa art trobat, decollages i despintats casuals del carrer que es transformen en noves pintures; Chloé Tiravy porta pintura figurativa i realista a través de grans composicions; Jordi Puig barreja tradició i modernitat amb tècniques actuals; Claudia Haber combina materials, tècniques i suports per generar un llenguatge molt personal i Celia Mehnert proposa collages on combina acció conscient i inconscient, nou i antic.



Aquesta exposició forma part d'un cicle de mostres que ha impulsat l'Ajuntament de l'Escala, tant al castell Carolingi com a la Casa del Gavià, per donar oportunitats als artistes locals en aquests temps difícils. Els resultats han estat satisfactoris, ja que, fins i tot, s'ha dinamitzat la venda d'obra.