Darnius recull fons per als més vulnerables de Nicaragua amb una subhasta d'art

L'art solidari va omplir Darnius amb una subhasta a benefici dels nens més desfavorits de Nicaragua, coincidint amb el passat pont del Pilar. «La teníem programada per al mes d'agost passat i posteriorment per al setembre, però les condicions adverses, en tots sentits, ens van obligar a posposar-la fins a l'octubre» explica Joan Llauró, metge de professió i veí de Darnius i creador de L'Associació d'Ajut per a Nens de Nicaragua - AANN, una organització no governamental creada per Llauró, amb l'objectiu de salvar i millorar la vida dels infants de San José de Cusmapa, un poble del departament de Madriz, una regió remota de la República de Nicaragua.

La subhasta ha estat possible gràcies a la col·laboració desinteressada dels artistes: «Disposàvem de 60 obres (quantitat que va superar amb escreix el que podíem haver arribat a somniar mai), totes aportades de manera altruista i generosa per diferents artistes i donants».



Un producte emblemàtic

A la Sala La Concòrdia s'hi van exposar i posteriorment subhastar manifestacions artístiques de tota mena (aquarel·les, acrílics, dibuixos, olis, gravats, litografies) «que, un cop col·locades per a l'exposició, feien goig de veure, però no vam tenir sort».

El dissabte dia 10 d'octubre va estar plovent durant bona part del dia i aquest fet va ser dissuasori per als possibles visitants, reconeix Llauró. El diumenge dia 11 la climatologia va ser més favorable, «però la preceptiva limitació d'aforament i la tímida embranzida econòmica dels assistents van obligar-me a abaixar els preus d'adjudicació fins a xifres quasi ridícules (en alguns casos), si tenim en compte la qualitat de les obres presentades» es lamenta. Tot i això, Llauró reconeix que va ser una vetllada entranyable: «Vam gaudir molt i, al final, el grup Entredós ens va obsequiar amb un conjunt de perles musicals realment extraordinàries».

Les obres que van quedar sense sortida (més de la meitat) es guardaran per a una tercera edició de la subhasta: «Quan vinguin temps millors repetirem l'experiència i l'ampliarem fins allà on siguem capaços d'arribar». Els diners recaptats es destinaran a Cusmapa immediatament i «ajudaran molt a pal·liar la greu situació que viu la gent del nostre col·lectiu a Nicaragua» recalca Llauró.

Joan Llauró, president de l'ONG i del programa Catalunya solidària a Nicaragua, va aprofitar l'acte per compartir, amb els assistents, imatges comparatives del seu projecte «per mostrar a la gent com es destinen els recursos que fem arribar des de l'associació».

Un cop finalitzada l'activitat, Llauró ha volgut «agrair sincerament la generositat dels qui van aportar obres artístiques, la solidaritat dels qui les van adquirir i els ajuts rebuts de tota mena (especialment per part de l'Ajuntament de Darnius i de la Societat La Concòrdia) que ens van permetre tirar endavant aquesta exposició/subhasta benèfica amb un nivell prou digne i amb una il·lusió renovada de cara al futur».

La dedicació de Joan Llauró cap al món de la solidaritat i la cooperació comença a la dècada dels anys vuitanta. Va ser llavors quan va fer un màster de direcció d'empreses i va sortir de l'àmbit de la medicina de primera línia dedicant-se a la direcció d'hospitals i mútues. Immers en una vida laboral molt intensa, es va adonar que passar temporades a la selva amazònica li suposava una higiene personal.

Llauró es va trobar amb una gran quantitat de criatures desnodrides, mal cuidades i amb risc de mortalitat molt alta, nens discapacitats i malalts crònics: «Tots els nens estan escolaritzats, i a l'escola, entre el govern i les ONG, els garanteixen un àpat al dia d'arròs amb pollastre. La majoria és l'únic que mengen al dia. El problema més gran està en els nens que no poden anar a escola perquè estan malalts. Aquests nens no tenen l'àpat de l'escola, i en molts casos no tenen cap més àpat». Quan Llauró va observar aquesta realitat diu que: «Vaig decidir ficar-m'hi de ple, ja no vaig poder mirar cap a un altre costat», explica. D'aquesta manera, ara fa cinc anys, el doctor Llauró va mobilitzar-se: va formar l'Associació d'Ajut per a nens de Nicaragua.