Els visitants del Teatre- Museu Dalí el puntuen amb un 8,6 durant la pandèmia

El Teatre-Museu Dalí de Figueres ha participat aquest mes d'agost ? juntament amb el Museu Picasso de Barcelona ? en l'estudi "El comportament turístic als museus en temps de COVID" que ha dut a terme el Grup de Recerca del Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme (LMRT) de la Universitat de Girona.

L'estudi analitza el comportament del visitant turista (no resident) durant la pandèmia amb relació a les mesures de prevenció sanitària. El treball de LMRT recull la valoració de l'experiència que té el visitant del Teatre-Museu Dalí, que puntua en 8,6 i que percep de forma positiva l'afectació de les mesures sanitàries.

El visitant també valora molt positivament qüestions com el contacte amb l'obra d'art (la nota és de 9,3), la seguretat, l'aforament, la distància social i el recorregut pautat.

El perfil mitjà és d'una dona de 39 anys amb estudis universitaris que viatja en família. L'únic que es troba a faltar és la visita guiada, si bé entén el visitant que és per la situació actual. Els qualificatius amb què han descrit la visita han estat: interessant, sorprenent, meravellós, tranquil, diferent, curiós, únic.

Els resultats s'han exposat avui, dijous 15 d'octubre, en una roda de premsa telemàtica en què han participat Dolors Vidal, directora del LMRT, Marc Grijalbo, autor de l'estudi. Hi han estat presents Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, i Maria Vilasó, gerent del Museu Picasso.

La directora dels Museus Dalí ha manifestat la seva satisfacció pels resultats d'aquest estudi qualitatiu que "recullen l'esforç esmerçat pel conjunt de la Fundació i ha felicitat la Universitat de Girona per la feina feta".