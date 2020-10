Les imatges de les dues voltes al món de Carles Carbó ja es poden veure en línia

L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà ha acabat la catalogació de 3.297 diapositives en color, que corresponent a 1835 reportatges, de les dues voltes al món que el figuerenc Carles Carbó Delós va fer durant el bienni 1980-81. Totes dues van ser iniciades al mateix lloc de partida, Londres. A la primera volta, que abasta del 6 de febrer al 17 d'agost de 1980, va arribar fins al continent d'Oceania, terra dels cangurs. En aquesta ruta Carles Carbó va utilitzar un autobús majoritàriament, però també es va veure abocat a fer servir avions, així com el famós Transsiberià. La segona etapa del viatge va transcórrer per terres africanes i americanes i es va allargar des del 27 de setembre de 1980 fins al 20 d'agost de 1981. En aquesta ocasió el mitjà de transport utilitzat també va ser l'autocar, tot i que per navegar per les aigües de la conca amazònica va fer servir una petita embarcació. Les cultures maia, inca i asteca estan presents en la major part de les imatges preses per Carles Carbó i els seus companys. En arribar a Las Vegas, final del trajecte, es va casar amb la seva companya Dolors Coma, ciutat on l'esperava.

Aquest viatger al final dels recorreguts havia fet 160.000 quilòmetres pel seu pas per 56 països durant vint mesos. La cessió ha estat feta per la seva dona, Dolors Coma Mir i per Agustí Planas, que va ser propietari de l'històric bar Dinàmic de Figueres, doncs va subvencionar part del viatge amb el compromís d'anar enviant rodets amb imatges a Kodac de Madrid, que un cop revelats es projectaven en una pantalla de la discoteca Charly del carrer Monturiol de Figueres (també de Planas) on amics i coneguts podien seguir, en la distància, el viatge de Carbó. La volta al mon del figuerenc també es podia seguir en col·laboracions escrites que ell mateix enviava al setmanari comarcal Hora Nova on explicava en primera persona les seves aventures.

La volta al món de Carles Carbó no es va realitzar en 80 dies, però les vivències, anècdotes i amistats han perdurat en el temps, talment com l'obra del mític Jules Verne. Ara, però, es pot resseguir a través de les seves imatges penjades a Arxius en Línia de la Generalitat.