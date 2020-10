Quim Roca presenta el plaer dels «Esmorzars de debò a l'Alt Empordà»

L'empordanès Quim Roca Ferrer acaba de publicar Esmorzars de debò a l'Alt Empordà, un llibre que trenca una llança a favor de l'esmorzar: «L'àpat que et posa en marxa i et prepara per encarar el dia», i especialment del costum empordanès dels «esmorzars de forquilla», explica l'autor.

En els seus hàbits de vida, Roca reconeix que l'esmorzar ha estat el seu àpat principal del dia i que no sempre ha estat reconegut pels professionals «que s'han enfocat més a parlar de les estrelles Michelin o d'aquells restaurants de luxe que parlen dels dinars i sopars però no dediquen espai a parlar dels esmorzars».

En ruta



Per aquest motiu ha editat un llibre-guia que obre la porta també a aquells llocs que es resisteixen i encara ofereixen a veïns i viatgers plats contundents i amb un component nutricional important. L'autor d'aquesta publicació ressalta que en els esmorzars de seure's a taula i gaudir «intervé també un component emocional, d'amistat, és un àpat que es menja amb amics, amb la família». Seguint la dita popular de: Esmorza com un rei, menja com un príncep i sopa com un pobre, el llibre segueix el criteri personal de l'autor que referencia aquells restaurants que tenen totes les característiques per oferir un esmorzar de rei, i per ser tinguts en compte en un recorregut que se centra en l'Alt Empordà perquè és el lloc on va néixer l'autor.

Es pot destacar La Parra, a Sant Climent Sescebes, que ofereix als seus clients els seus productes de cuina i brasa; Can Pujol, a Vila-sacra, on la seva propietària, Maria Reyes, s'enorgulleix del seu bacallà amb cigrons i espinacs, o el Corral de Llers, un lloc on «degustar dels millors embotits de la zona i pernils de diferents parts de la geografia». També hi ha el restaurant Els Oliverons, situat al Far d'Empordà, on es poden menjar les millors truites de farina. I si el que es pretén és esmorzar de tapa, l'autor proposa el Dynamic, en ple Figueres, amb una bona selecció per combinar de forma creativa. L'Ateneu de Borrassà o La Plaça de Lladó són alguns dels indrets que s'afegeixen a una àmplia llista d'espais per descobrir i fer que no es perdi aquesta preuada tradició.

Finalment, una sèrie d'amics han dit la seva en aquest llibre: Anna Vicens, Luis del Olmo, Jean Lois Nichel i la regidora de Figueres Ester Marcos, que s'ha encarregat de prologar l'obra.