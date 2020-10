Girona i Agullana recorden la figura del crític Pep Vallès

Quan fa dos anys, la historiadora de l'art Mariona Seguranyes va començar a treballar en aquest projecte, la voluntat era, per damunt de tot, que el protagonista el visqués. No ha pogut ser. Josep Vallès Rovira va morir fa pocs dies. Malgrat tot va ser testimoni de tot el procés de gestació de l'exposició que l'homenatja, Josep Vallès. Entre l'alquímia i l'art que s'inaugura aquest divendres, amb reserva prèvia per accedir-hi, a l'espai d'art Mercè Huerta i sala Miquel Martí i Pol de la Fundació Valvi de Girona. Tampoc de l'elaboració del llibre que es presentarà dissabte a Agullana, a les 7 de la tarda, el volum 13è de les Monografies Empordaneses.

L'impuls d'aquest homenatge al crític d'art figuerenc, que anava a coincidir amb els seus vuitanta-nou anys, l'ha liderat l'Institut d'Estudis Empordanesos, cercant mil complicitats, entre elles, la de la Fundació Valvi. És en aquest espai on es podrà veure una selecció d'obres d'art del fons que conservava el crític després d'una vida dedicada a l'art, peces que s'han restaurat per poder-se exhibir. L'interès de la mostra és, com explicava la seva comissària, Mariona Seguranyes, que aporta una visió de la creació artística a l'època de la transició democràtica. El dia de la inauguració estan previstos dos passis, a les 7 i a les 8 del vespre, i per assistir-hi cal confirmar a info@fundaciovalvi.cat. L'exposició es podrà veure fins al 21 de novembre.

La complexitat de la creació

Dissabte, a les 7 de la tarda, el centre de l'acció s'ubicarà a Agullana, concretament, a la sala La Concòrdia on es presentarà el llibre Josep Vallès Rovira. Entre l'alquímia i l'art. El volum aplega la trajectòria del crític d'art, a través de la qual entrem en contacte amb la complexitat de la creació artística en la darrera etapa de la dictadura franquista i el despertar de la democràcia i la llibertat. El llibre s'obre amb un pròleg de Glòria Bosch, i està dividit amb els àmbits de la Família, l'Alquímia i l'Art i es tanca amb la transcripció d'una entrevista-debat entre Arnau Puig i Pep Vallès que va tenir lloc l'any 2018. L'entrevista està documentada amb fotografies de Francesc Guillamet, avui un document excepcional a causa de la desaparició dels dos personatges. L'acte serà d'accés lliure i no cal reserva prèvia.