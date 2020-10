Anul·len les terceres Jornades Literàries d'Avinyonet de Puigventós

Els promotors de les terceres Jornades Literàries d'Avinyonet de Puigventós, responsables de l'editorial L'Art de la Memòria, han anunciat que les anul·len a darrera hora, quan ja tot estava organitzat, «a causa de la Covid-19». Les Jornades havien de fer-se aquest dissabte, durant tot el dia, en una espaiosa finca de la urbanització Mas Pau i estava prevista l'assistència de nombrosos agents culturals vinculats al món del llibre. Les Jornades van néixer tres anys enrere, en aquest mateix espai, esporonades per l'editora Maite Muns i el seu marit, ànimes i fundadors de l'editorial L'Art de la Memòria. Les Jornades «no són», remarcava Muns fa pocs dies enrere, abans de conéixer-se l'anul·lació, «una fira amb parades, sinó que és una trobada d'escriptors, editors, llibreters i, per descomptats, lectors». Entre els autors que s'havien confirmat hi havia Rafel Nadal, Núria Esponellà, recent premi Bertrana per Ànima de tramuntana, o Andreu Claret, qui no només presentava el seu darrer llibre El cònsol de Barcelona, sinó que també oferirà la conferència inaugural dedicada a la Biblioteca d'Alexandria.