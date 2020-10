Els plans que no et pots perdre aquest diumenge 11

Propostes per diumenge

Activitats culturals programades per aquest diumenge 11 d'octubre:



CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Ruta de l'Art

13a Ruta de l'Art

Diumenge 11/10

De 10 a 21 hores

La 13a edició de la Ruta de l'Art arriba amb la il·lusió per part dels organitzadors i participants de portar la cultura a Castelló d'Empúries i fer que el visitant gaudeixi de l'art, el patrimoni i la història del 10 al 12 d'octubre. Un centenar d'artistes exposen en 17 espais amb aforament limitat. Més informació aquí.

Fragment del cartell de les JEP

Portes obertes a l'Ecomuseu-Farinera i al Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó

*Activitat dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2020



Diumenge 11/10

De 10 a 19.30 hores.

Un any més, l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural impulsa les Jornades Europees de Patrimoni (JEP), una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea que se celebra ininterrompudament a Catalunya des del 1991 i que és considerada com l'activitat participativa més important d'Europa en relació al patrimoni cultural.



Portes obertes a la Basílica de Santa Maria

*Activitat dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2020



Diumenge 11/10

D'11 a 21 hores

Visita guiada Carles Fages de Climent

*Activitat dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2020



Diumenge 11/10

11 hores

Visita guiada a la Sinagoga del Puig Mercadal

*Activitat dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2020



Diumenge 11/10

11.30 hores.

Preu: 4 euros

Cal reserva prèvia al telèfon 680 496 972, o bé a sinagogapuigmercadal@gmail.com.

La Sinagoga del Puig Mercadal ofereix les visites guiades a la Sinagoga amb degustació de vi i de productes. Es portaran a terme el dissabte 10 a les 17.30 h de la tarda, i el diumenge 11 a les 11.30 h del matí.

Enfarina't: visites guiades + tastet ? A les 12 hores, a l'Ecomuseu-Farinera.

Més informació de les JEP aquí.



DARNIUS

Joan Llauró amb els nens i les famílies de Nicaragua

II Exposició solidària d'art a favor de l'Associació d'Ajut per a Nens de Nicaragua - AANN

Diumenge 11/10

De les 11 a les 15 hores

Sala La Concòrdia

L'Associació d'Ajut per a Nens de Nicaragua - AANN és una organització no governamental creada per Joan Llauró, metge de professió i veí de Darnius amb l'objectiu de salvar i millorar la vida dels infants de San José de Cusmapa, un poble del departament de Madriz, una regió remota de la República de Nicaragua. Més informació aquí.



Mostra artisticomusical

Diumenge 11/10

15.30 hores

Plaça Major



Subhasta a la baixa a benefici de l'Associació d'Ajut per a Nens de Nicaragua - AANN

Diumenge 11/10

A partir de les 16 hores

Sala d'actes La Concòrdia

Cloenda musical a càrrec del grup Entredós

Diumenge 11/10

A les 19.30 hores.



FIGUERES

Portes obertes al castell de Sant Ferran

*Activitat dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2020



Diumenge 11/10

De 10.30 a 15 hores.

Mil·lenari Parròquia Sant Pere: missa-concert de la coral Germanor Empordanesa

Diumenge 11/10

A les 12 hores

Església Sant Pere.

Festival Figueres Es Mou

- Espectacle La bugada, amb La Buena Compañía



Diumenge 11/10

12 hores

Parc de les Aigües.

- Espectacle Topa, amb Brodas Bros & Kukai Dantza; espectacle El.la, amb la Cia Inmotus



Diumenge 11/10

A les 18 hores

Institut Ramon Muntaner.

- Espectacle La partida, amb Vero Cendoya



Diumenge 11/10

19 hores

Institut Ramon Muntaner.

Fragment del cartell

Un dia de festa (festival cinema infantil)

Diumenge 11/10

12 hores

La Cate (Figueres)

Un dia de festa! és la festa itinerant del cinema infantil en català a partir de tres anys. En aquesta 4a edició celebren que per a fer volar la imaginació no és imprescindible el títol de pilot d'avió. La banda Xip Xap rebrà les famílies amb comitiva digna de catifa vermella avançant les melodies de les històries dels curtmetratges que veuran després.



L'ESCALA

Portes obertes al MAC-Empúries

*Activitat dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2020



Diumenge 11/10

De 10 a 18 hores. A les 11 hores, visita guiada Una passejada pel port.

PORT DE LA SELVA

Mostra de fotos del poble a Instagram



Organitza l'Espai Cultural del CuARTelillo.

ROSES

Sortida matinal Cadaqués-cap de Creus

Diumenge 11/10

A les 7.30 hores

Punt de trobada: estació d'autobusos.

Activitat familiar al castell de la Trinitat

*Activitat dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2020



Diumenge 11/10

11.30 hores

Castell de la Trinitat

Jornades Europees del Patrimoni: visita guiada a Palol Sabaldòria i l'entorn del Manol

*Activitat dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2020