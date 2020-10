Najwa Nimri: «M'agradaria molt fer una comèdia perquè a la vida soc una pallassa 'heavy'»

L'actriu Najwa Nimri ha assegurat que en cinema té tres coses pendents a fer: una comèdia, un biopic i una pel·lícula d'època. Ha fet especial èmfasi en la primera: "M'agradaria molt fer una comèdia perquè a la vida són una pallassa 'heavy'". Tot i això, ha reconegut que gran part dels papers que ha fet són de malvada. Najwa Nimri ha ofert una roda de premsa un dia després de rebre el Gran Premi Honorífic de la 53a edició del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. L'actriu ha reconegut que no pot explicar molt sobre la cinquena temporada de 'La casa de papel' on interpreta a Alicia Sierra, però ha assegurat: "Anem a un extrem molt bo".

L'actriu assenyala que li donen uns personatges de malvada que acaba allargant en el temps i en els quals acaba mostrant el cor. Ha explicat que els seus angles de la cara "són suaus", però quan la grava una càmera "dona per fer de dolenta. Quan em filmes, faig els papers que són més favorables pel meu físic". Tot i això ha recordat que ha fet altres papers que no feia de malvada com 'Los amantes del círculo polar' o 'Lucía y el sexo'.

Ha reconegut que l'únic que no ha fet és una comèdia, ni un film d'època ni un biopic. "Una comèdia m'agradaria molt fer-la perquè a la vida soc una pallassa 'heavy'". Ha assenyalat que els còmics són més dramàtics del que semblen. "Els que fem més drama i de bojos ens ho prenem tot en broma i els que fan broma és perquè s'ho prenen molt seriosament".

Najwa Nimri ha reiterat el que va dir a la gala d'aquest divendres i és que al Festival de Sitges passa "una cosa miraculosa i és que l'art i l'entreteniment s'uneixen. És com un miracle que el cinema visqui en un espai que és entretingut i el director i tot l'equip no tinguin por de crear". L'actriu ha recordat films com 'Climax', 'Suspiria' i 'Holy Motors' que són "pel·lícules molt entretingudes i molt artístiques". Najwa Nimri ha destacat que el Festival de cinema de Sitges se centra en les pel·lícules.



Oriol Tarragó

Per la seva part, el dissenyador de so Oriol Tarragó, que aquesta tarda rep el Premi Maria Honorífic, ha celebrat que al Festival de Sitges centri l'atenció en una part del procés creatiu que és el so. "La gent aprecia molt el so al cinema, però no d'una forma conscient". En aquest context, ha agraït molt l'oportunitat de "donar llum a aquesta part del llenguatge cinematogràfic".