La Fundació Castell de Peralada cedeix una obra a l'Hospital Clínic

La Fundació Castell de Peralada ha cedit l'obra «Hanabi» de l'artista Santi Moix a l'Hospital Universitari Clínic de Barcelona perquè s'hi exhibeixi, concretament al pati nord, fins a la primavera de 2021. Es tracta d'una pintura al fresc en base paret de morter preparada amb cals de 363 x 220 cm. «Hanabi» va ser realitzada per Santi Moix al Festival Castell de Peralada el passat 25 de juliol de 2020 mentre l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, sota la direcció de Josep Pons, interpretava la Música per als reials focs d'artifici de Georg Friederich Händel. Una nit on la pólvora dels focs artificials es va substituir per l'esclat de la pintura en viu d'aquest artista.

A banda d'aquesta obra també se n'han cedit set més d'artistes en reconeixement a la tasca feta pels professionals sanitaris durant la crisi de la COVID-19. Es tracta de Jaume Plensa, Alberto de Udaeta, Xavier Raventós, Segreba (Amadeo Berges), Marcos Isamat, Aurelio San Pedro i Dominica Sanchez.