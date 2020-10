Rutes per descobrir la bellesa natural i patrimonial de Maçanet de Cabrenys

Moltes vegades viatgem centenars i milers de quilòmetres cercant meravelles sense adonar-nos del patrimoni natural i cultural que tenim al costat. És el cas de Maçanet de Cabrenys, un territori de boscos d'alzines sureres, gorgs, arbres centenaris, un espai magnífic per descobrir. Ara, unes rutes ideades pel guia de muntanya Èric Aranda ens acosten a aquests paratges i ens endinsen pels seus tresors més amagats.

Aranda vivia a Andorra fent de guia però a principis d'any va fixar la residència a Maçanet. L'espectacle natural que va trobar aquí el va animar a gestar aquestes rutes. Es va assessorar amb molta gent del poble que coneix bé els camins, amb membres del club excursionista i amb la pròpia experiència. Així han nascut sis rutes pensades per a un públic ampli –grups de màxim 10 persones–, ja que hi ha diferents tipus de nivells, i que recorren espais naturals i també racons per gaudir de talaies impressionants de l'Empordà. «És un paisatge que la gent no s'imagina i és màgic», comenta el guia.

Les rutes de nivell fàcil tenen una durada de dues i tres hores i es fan pels entorns del poble. Aquí els participants podran descobrir, recor­rent camins de muntanya i una part del GR-11, l'imponent menhir de la Pedra Dreta, el suro de la Pubilla, un arbre monumental que té dos-cents anys de vida i els horts, tot plegat per explicar fragments de la història del poble i de la indústria surera.



De dificultat mitjana, per la durada principalment, ha ideat una ruta a la font de Tapis que es nodreix del riu Arnera, un dels més purs de l'Empordà. Aquí es poden contemplar impressionants gorgues i el bosc d'alzina surera i pins. Una altra ruta molt coneguda pels maçanetencs fa la volta a l'Arnera. Ell aconsella anar amb algú que la conegui perquè no està se­nyalitzada. «És magnífic a l'estiu per banyar-s'hi o quedar-s'hi a dinar», diu Aranda qui afegeix que el camí és pista de muntanya i un tram pel bosc. Adverteix que no hi ha massa desnivell «però sí un terreny irregular».

El guia també proposa rutes més difícils, d'entre 5 i 6 hores de durada per les quals cal certa tècnica. Una d'elles arriba a l'ermita del Fau a 960 metres d'altitud i amb vistes privilegiades i, pel camí, veure antigues masies. Una altra al santuari de les Salines i el castell de Cabrera. Pel trajecte els parla de com era la vida abans, de l'exili, les llegendes. Per fer les rutes, que tenen un cost d'entre 40 i 70 euros, cal anar ben calçat. A més, es completen amb un pica-pica amb productes locals. Per reservar es pot enviar correu a entresuros@hotmail.com.