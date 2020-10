Els plans que no et pots perdre aquest divendres 9

Activitats culturals programades per aquest divendres 9 d'octubre.

Portes obertes al Museu d'Història Medieval Cúria-Presó, a Castelló d'Empúries

Castelló d'Empúries torna, un any més, a sumar-se al programa de les, una iniciativa que té lloc, entre divendres i diumenge, i pren com a objectiu donar a conèixer el patrimoni cultural. La vila se suma amb portes obertes i visites guiades als seus tres museus, així com a la sinagoga del Puig Mercadal. Les propostes coincideixen, de nou, el mateix cap de setmana de la Ruta de l'Art.