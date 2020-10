Nova exposició en línia del Museu del Joguet de Catalunya

L'exposició Tengui, falti: aprendre amb els cromos es va realitzar a la Sala Oberta del Museu del Joguet fruit de la col·laboració amb alumnes de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres.

Gràcies a l'èxit de la mostra i perquè pogués arribar a més públic s'ha reconvertit en una exposició virtual. Per fer possible aquesta transformació hem utilitzat la plataforma Calaix, de la Generalitat de Catalunya

Calaix és el dipòsit digital dissenyat per emmagatzemar, preservar i facilitar l'accés a materials digitals ( documents a text complet, imatges, plànols, ...) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i està obert a la incorporació d'altres col·leccions digitals d'interès de l'administració de la Generalitat o d'altres institucions (revistes, monografies, fotografies, etc).

Calaix és un projecte del Departament de Cultura promogut i gestionat per la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.



Tengui, falti...

Els àlbums de cromos han estat -i són- una de les manifestacions més singulars dels mitjans de comunicació de massa. Durant decennis van oferir una varietat temàtica extraordinària i van esdevenir veritables fonts de coneixement que podien tractar temes tan diversos com la geografia, la botànica, la zoologia, la història, l'etnografia o la tecnologia. Publicats per empreses editorials o vinculats durant molt de temps a fàbriques de xocolates i a empreses d'alimentació, aquests àlbums van convertir-se en autèntiques enciclopèdies d'un enorme valor divulgatiu i artístic; durant decennis, abans d'Internet, la televisió i la democratització dels llibres profusament il·lustrats van esdevenir la veritable finestra al món per a milions d'infants.