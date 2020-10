La Jonquera proposa tres activitats més per viure una cultura cinc estrelles

L'Ajuntament de la Jonquera ha conformat un programa molt complet amb una oferta cultural molt variada per la pròxima temporada. Enguany, seguint els passos marcats per la primera edició de la Tardor Cultural, s'han programat diverses activitats entre les que trobem projecció de documentals, festes, cursos, tallers i propostes per a totes les edats. Les activitats estan previstes entre el 18 de setembre i el 21 de desembre.



La programació s'emmarca doncs en la convicció que la cultura és segura i que podem tornar a aprendre a passar bones estones sense comprometre en cap cas la salut. Així doncs, totes les activitats es realitzaran respectant les normes de seguretat i higiene per a la prevenció de contagis de la Covid-19 seguint les directrius i recomanacions de les autoritats sanitàries. L'ús de la mascareta serà obligatori.



Entre aquesta programació destaca la del cap de setmana del 17 i 18 d'octubre, on el consistori jonquerenc ha organitzat un activitat de teatre, amb l'obra Vida, i dues d'esport i natura, E-mountain-bike i marxa nòrdica.





Arriben més propostes de la mà de La Jonquera Cultura 5*!

?? Dissabte 17 d'octubre: Teatre 'Vida'

?? Diumenge 18 d'octubre: E-Mountainbike i Marxa Nòrdica

Més informació i venda d'entrades a canlaporta@lajonquera.cat o al 972555713!

