Els plans que no et pots perdre aquest dissabte 10

Activitats culturals programades per aquest dissabte 10 d'octubre.

Ruta de l'Art

13a Ruta de l'Art, a Castelló d'Empúries

Dissabte 10/10

D'11 a 19 hores

Diferents espais de Castelló d'Empúries

La 13a edició de la Ruta de l'Art arriba amb la il·lusió per part dels organitzadors i participants de portar la cultura a Castelló d'Empúries i fer que el visitant gaudeixi de l'art, el patrimoni i la història del 10 al 12 d'octubre. Un centenar d'artistes exposen en 17 espais amb aforament limitat. Més informació aquí.

Fragment del cartell de les JEP

Portes obertes a l'Ecomuseu-Farinera i al Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó, a Castelló

*Activitat dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2020



Dissabte 10/10

De 10 a 19.30 hores

Un any més, l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural impulsa les Jornades Europees de Patrimoni (JEP), una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea que se celebra ininterrompudament a Catalunya des del 1991 i que és considerada com l'activitat participativa més important d'Europa en relació al patrimoni cultural.

Portes obertes a la Basílica de Santa Maria

*Activitat dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2020



Dissabte 10/10

D'11 a 19.30 hores.

Visita guiada Les pedres parlen: visita al centres històric, call jueu i al Museu d'Història Medieval

*Activitat dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2020



Dissabte 10/10

A les 17 hores.

Preu: 6 euros.

Cal reserva prèvia al 618 547 958, o bé a terramar@terramar.org.

Visita guiada a la Sinagoga del Puig Mercadal

*Activitat dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2020



Dissabte 10/10

A les 17.30 hores.

Preu: 4 euros

Cal reserva prèvia al telèfon 680 496 972, o bé a sinagogapuigmercadal@gmail.com.

La Sinagoga del Puig Mercadal ofereix les visites guiades a la Sinagoga amb degustació de vi i de productes. Es portaran a terme el dissabte 10 a les 17.30 h de la tarda, i el diumenge 11 a les 11.30 h del matí.

Més informació de les JEP aquí.



Joan Llauró amb els nens i les famílies de Nicaragua

II Exposició solidària d'art a favor de l'Associació d'Ajut per a Nens de Nicaragua - AANN, a Darnius

Dissabte 10/10

De les 11 a les 21 hores

Sala La Concòrdia de Darnius

L'Associació d'Ajut per a Nens de Nicaragua - AANN és una organització no governamental creada per Joan Llauró, metge de professió i veí de Darnius amb l'objectiu de salvar i millorar la vida dels infants de San José de Cusmapa, un poble del departament de Madriz, una regió remota de la República de Nicaragua. Més informació aquí.



Concert musical i poètic d'Ívida Cynara

Nuesia, concert musical i poètic amb Cynara, a l'Escala

*Activitat dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2020



Dissabte 10/10

12 hores

Cementiri mariner de l'Escala

Església de Sant Pere

Visita guiada a l'església Sant Pere i concert de la Jove Orquestra de Figueres

*Activitat dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2020



Dissabte 10/10

10 hores

Església Sant Pere de Figueres



FOTO: BORJA BALSERA

Visita guiada sobre la Guerra Civil i visita al refugi antiaeri de la plaça del Gra de Figueres

*Activitat dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2020



Dissabte 10/10

A les 11 i a les 17 hores

Punt de trobada: Oficina de Turisme (plaça Escorxador) de Figueres

Llambordes 'stolpersteine' en record de les persones que van ser víctimes del nazisme

Acte en memòria dels deportats figuerencs als camps d'extermini, a Figueres

Dissabte 10/10

10.30 hores

Plaça de l'Ajuntament (Figueres)

Cal reserva prèvia a cultura@figueres.org

Es presentaran un total d'11 llambordins Stolperstine en record a les víctimes. A l'acte hi participarà la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella, i l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.



FOTO: BORJA BALSERA

Festival Figueres Es Mou

- Visita guiada a l'exposició Remor



Dissabte 10/10

A les 11 i a les 12 hores

Sala La Cate, a Figueres

- Espectacle Dones ballen dones, amb Azucena Momo



Dissabte 10/10

18 hores

Museu de l'Empordà.

- Espectacle Cossoc, amb Magí Serra i Anamaria Klajnscek; espectacle Fight amb La Sala i ¿A quién le importan las heridas cuando se está bailando?, amb Antes Collado



Dissabte 10/10

A partir de les 19.30 hores

Plaça Josep Pla.

- Espectacle Papagayo de Mumusic Circus



Dissabte 10/10

22 hores

Església Sant Pere.

En total són trenta-una les dones artistes de la comarca o vinculades, i que van tenir certa projecció,

Visites a l'exposició Pintar, crear, viure

Dissabte 10/10

A les 18, 18.30 i 19 hores

Museu de l'Empordà.

Cal fer reserva prèvia.



FORTIÀ

Visita guiada en bicicleta als masos i molins

*Activitat dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2020



Dissabte 10/10

De 10 a 13 hores

Plaça de l'Església.

Fragment del cartell

Presentació del llibre Ens van robar la joventut. Memòria viva de la lleva del biberó, a la Jonquera

Dissabte 10/10

12 hores

Sala d'exposicions temporals del MUME (la Jonquera)

Cal inscripció prèvia a info@museuexili.cat o 972556533

Ens van robar la joventut. Memòria viva de la lleva del biberó, de Victor Amela i editat per Rosa dels Vents aquest 2020, explica el testimoni de diversos excombatents de la Guerra Civil arran de l'experiència d'un familiar proper a l'autor, que va ser ferit a la Batalla de l'Ebre, i proposa captar i conèixer l'horror de la guerra i el dolorós sacrifici d'una generació sencera a fi de mantenir viva la memòria dels seus protagonistes i comprendre que tots som fills i nets seus.



LLANÇÀ

Visita al Palau de l'Abat i projeccions de fotografies històriques, a Llançà

*Activitat dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2020



Dissabte 10/10

A les 10 hores,

Palau de l'Abat.



PERALADA

Visita guiada a la Peralada medieval i, tot seguit, concert de l'orquestra Versatile del Casino Menestral

*Activitat dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2020



Dissabte 10/10

A les 16 i 18 hores

Claustre Sant Domènec.

PONTÓS

Concert de Canimas

Dissabte 10/10

A les 19 hores

El Convent.

Preu: 12 euros.

PORTBOU

Conferència Humans i virus: una frontera porosa, a càrrec de Josep M. Casacuberta, doctor en bioquímica i biologia molecular

Dissabte 10/10

A les 18 hores

Hostal de Portbou.

Organitza Ass. Passatges de Cultura Contemporània.



ROSES

Visita guiada Els arbres de la Ciutadella

*Activitat dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2020



Dissabte 10/10

11.30 hores

Ciutadella.

Visita guiada al refugi antiaeri

*Activitat dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2020



Dissabte 10/10

17 hores

Plaça de la Pau.

TORROELLA DE FLUVIÀ

Una hora de música, amb Jaume Güell, Jordi Martí i Pep Torres