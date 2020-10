La Jonquera divulga la seva història i tresors en un llibre

Amb la publicació del llibre 'La Jonquera, història, patrimoni, cultura i natura', el municipi disposa d'un llibre, que no pretén ser, com diu l'autor i exalcalde de la Jonquera Jordi Cabezas «un treball d'investigació, ja que la història d'aquest territori està molt escrita». El que ha fet és «concentrar en un sol volum els molts estudis i articles que parlen de la Jonquera i el seu entorn, de la història i tot el patrimoni cultural i natural, des de la prehistòria fins als nostres dies».

Tota aquesta informació que l'autor ha trobat dispersa en centenars de llibres i articles s'apunten en una extensa bibliografia final que és «un dels valors del volum, ja que pot donar possibilitat als alumnes de l'escola, l'institut i estudiosos d'ampliar coneixements sobre la Jonquera». L'obra ha estat elaborada durant els dar­rers deu anys amb l'únic objectiu de «divulgar tota la riquesa del poble» d'una manera senzilla però rigorosa, assenyala Cabezas.

La Societat Unió Jonquerenca va acollir divendres passat la presentació del llibre publicat per Brau. L'acte va comptar amb l'alcaldessa Sònia Martínez i autora del pròleg, on destaca que és un privilegi per a l'Ajuntament haver editat una obra «cabdal per conèixer d'una manera senzilla i amena la història local».

La publicació es distribueix en els diferents apartats: història, patrimoni, cultura i natura. «El primer i més extens és una cronologia històrica de la Jonquera des de quatre mil anys abans de Crist fins als nostres dies». Aquest capítol fa un repàs exhaustiu de tots els elements prehistòrics del terme, especialment els dòlmens i menhirs, de la petja dels romans al coll de Panissars, dels castells altmedievals, medievals i de les batalles i guerres, de l'exili així com dels últims quaranta anys amb els canvis que ha fet la Jonquera urbanísticament i pel que fa als equipaments.

A partir d'aquí descriu el patrimoni agrícola i industrial, els edificis més emblemàtics privats i públics, l'extens patrimoni natural de les muntanyes de l'Albera i fa una ressenya de tots els arbres monumentals protegits per la Generalitat i pel municipi. Així mateix detalla tots els itineraris a peu que es poden fer en aquest terme.

En el darrer apartat presenta les entitats i associacions culturals i esportives creades a la Jonquera en els darrers segles, amb detall i fotografies de les seves activitats. Parla dels aplecs de Santa Llúcia i de Requesens i acaba amb una recopilació dels personatges que des del segle XVIII han rebut algun reconeixement per part del consistori i amb la biografia de tres personatges: Carles Bosch de la Trinxeria, Salvador Genís i el Dr. Francesc Xavier Subirós.

Cal destacar que el llibre inclou més de 300 fotografies actuals, realitzades la majoria d'elles pel mateix autor.