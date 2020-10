«L'obertura» del Triangle Dalinià genera valoracions molt positives

L'anunci emès per la Fundació Gala-Dalí de no tancar finalment el Triangle Dalinià ha generat una celebració unànime per part d'institucions i comerciants de Figueres i comarca. Per molts era clar que «els museus no podien tancar» i que el resultat actual és fruit «d'una bona gestió» rere la qual hi ha «esforç, discreció i determinació», com va especificar l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó. Tot per fer possible «que l'obra mestra del pintor es mantingués oberta tot l'any».

Lladó reconeixia que el Triangle Dalinià «no és només un eix fonamental pel sistema econòmic i cultural de Figueres, sinó també per tot el país». Per ella el secret per haver arribat a revertir la decisió ha estat «no perdre l'objectiu, tenir-lo clar i fer el camí» per aconseguir-ho, deixant enrere «les crítiques i els pals a les rodes». En el comunicat fet públic per la Fundació, aquesta esgrimia que mantenir oberts els museus els suposava «un esforç financer» assumible gràcies «a les mesures de control de la despesa que s'han pres i a la dedicació de tot el personal de la institució». L'alcaldessa de Figueres no descartava divendres passat nous ajuts: «L'Ajuntament ajudarà en tot allò que sigui necessari pel bé de la ciutat, amb contactes, diners, tot i que nosaltres tenim la capacitat que tenim».



Cercar l'estabilitat

A ningú se li escapa el poder d'atracció que té el Teatre-Museu Dalí i els museus de Portlligat i Púbol. Per Frederic Carbó, president de Comerç Figueres, era inimaginable que el museu tanqués i més pel seu caràcter «públic». «El comerç necessita la màxima estabilitat possible» per arribar a una campanya de Nadal «que sigui esplèndida». Això passa, segons ell, «per sumar sinergies» i més en aquests temps en què «el comerç està patint, com també ho fa el de moltes altres ciutats». Carbó és del parer que «la situació privilegiada de la ciutat i la bona gestió ajudarà a sortir abans de la crisi».

La presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez, també celebra la decisió presa: «El Triangle Dalinià és una peça fonamental en la projecció cultural i turística de la comarca i esdevé un puntal imprescindible en la recuperació econòmica de la zona». També ho creu Pia Serinyana, alcaldessa de Cadaqués que així els hi va transmetre. «Ells són els primers que han d'apostar per l'economia en moments excepcionals».