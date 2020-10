Anna M. Constanseu: «Tinc l'esperança que serà una bona Ruta de l'Art»

La 13a edició de la Ruta de l'Art arriba amb la il·lusió per part dels organitzadors i participants de portar la cultura a Castelló d'Empúries i fer que el visitant gaudeixi de l'art, el patrimoni i la història del 10 al 12 d'octubre. Un centenar d'artistes exposen en 17 espais amb aforament limitat.



10 d'octubre d'11 a 19.30 hores

11 d'octubre d'11 a 21 hores

12 d'octubre d'11 a 19 hores

Vila Comtal de Castelló d'Empúries

La Ruta de l'Art arriba a la tretzena edició confiant que malgrat totes les restriccions sigui «l'any de la sort» i rebi una afluència de públic important. La prioritat serà mantenir les mesures de seguretat preventives per la Covid-19.

- Com encaren l'organització i els artistes aquesta edició?

- Els artistes ho veuen positiu perquè pensen que la gent té ganes d'anar a llocs on gaudir de la cultura, de passejar. La cultura ja estava molt castigada i ara l'han acabat de rematar. Jo tinc esperança que hi haurà gent i serà una bona Ruta. Són espais oberts i l'aforament estarà molt marcat.

- Com s'ha adaptat la Ruta?

- Després del confinament vaig anar a parlar amb l'alcalde. S'havia suspès Terra de Trobadors perquè era una cosa incontrolable, però la Ruta és diferent, és una proposta concentrada en diferents espais i vam decidir tirar-ho endavant. Sí que s'han anul·lat les activitats on es concentrava més gent com els concerts davant dels bars. Però mantenim dues actuacions a la plaça de Joan Alsina. Tampoc participaran els Senyors del Foc ni hi haurà la degustació de productes locals davant de la sala municipal. Aquests dos últims mesos se m'han fet llargs perquè patia per tot, però ara la Ruta ja la tenim a sobre.

- Com es controlarà l'aforament dels diferents espais?

- La Farinera serà l'únic espai que controlarà l'afluència de visitants que tindran un accés i sortida diferents. A la resta d'ubicacions s'encarregaran els mateixos artistes.

- Què podríem destacar aquest any de la Ruta?

- Aquest any hem incorporat la disciplina del disseny amb la Laia Mauri, llicenciada en belles arts que es dedica a fer moltes peces a mà, pintades. A banda d'això, continua predominant la pintura i també hi ha escultura i fotografia. Hi haurà un centenar d'artistes, la majoria del territori. Una altra novetat és que al mercat d'art els artistes podran portar obra en format de paper com sempre i també quadres de 40x40, obra petita més assequible per a les butxaques.

- Quin missatge vol llançar al visitant?

- Qui vulgui venir a passar el dia a la Ruta de l'Art, passejar-se tranquil·lament l'esperem amb els braços oberts. Podran dinar en qualsevol restaurant i aprofitar que encara serà el cap de setmana de tapes.

- Com al·licient, també hi trobarà tres espais nous.

- Tenim el Forn Cusí, la Blua- Espai d'Art el taller d'un artista, Miquel Prat que ha vingut a viure al poble i el Convent de Sant Agustí, el qual la majoria de la gent podrà veure per primer cop.



Artistes en els diferents espais expositius

1. Ecomuseu-Farinera:

Albert Llobet

Ruben Mañas

Núria Efe

Xavier Bisbe

Tomàs Vila

Llorenç Danés

Ventura Julià

Enric Rubió

Ricard Anson

Tomás Castaño

Gabriel Casadevall

Xavier Mallol

Paco Cabeza

Laia Vaquer

Sara Sabé Tort

Corinne Raveneau

Pere Sicilia

2. Can Sanllehí:

Margarida Geronès Puig

3. Biblioteca Ramon Bordas i Estragues



Enric Teixidó

4. Capella Convent de Santa Clara



Alamà

Alfonso Alzamora

Alícia Grau

Albert Giménez

Frank Jensen

Marc Jesús: La Galeria El Claustre també estarà representada a la Ruta de l'Art per les pintures de Marc Jesús. Hi exposarà la seva obra, un oli sobre tela que porta per títol Guspires al mar. Marc Jesús és un pintor i escultor procedent de Menorca.

Marc Jesús

Fernando Jiménez

Jordi Jubany

Juan Mir

Antoni Miquel Morro: un dels deu artistes procedents de la galeria El Claustre que exposarà la seva obra titulada Dues reines. La peça està feta en marbre blanc i marbre rosa. L'artista nascut el 1980 a Palma de Mallorca ofereix una visió de la dona de simbolisme poètic, bell i equilibrat, amb referències a les cultures mediterrànies.

Antoni Miquel Morro

5. Claustre Convent de Santa Clara



Manel Bielsa Martín: Els organizadors de la Ruta de l'Art es lamenten de la recent pèrdua d'un «gran activista cultural, un artista i millor persona». Manel Bielsa estava il·lusionat de participar-hi per primer cop. Ara les seves obres hi estaran exposades a títol pòstum i com a homenatge a la seva obra i persona.

Manel Bielsa Martín

Josep Plaja

Jord Torrent

Natalie Staniforth

Leinad

Joel Ristol

Gillem Risques Blasi: Nascut a Barcelona el 1990, actualment és fotògraf i videògraf. La seva obra es titula Rostres. L'autor ha divulgat un parell d'exposiciones fotogràfiques anomenades Societés i Cielito Lindo, les quals van estar presents en bars amants de l'art, en associacions culturals i associacions canàbiques.

Gillem Risques Blasi

6. Palau Maceli



Emili Armengol

7. Basílica de Santa Maria



Xavier Puente Vilardell

8. Paller d'en Melino

Josep Canals

9. Portal de la Gallarda



Esther Tenedor

10. Local Parroquial



Josep Estarriola

M. José Alba

Esther Martínez

Laia Mauri: Autora de l'obra: Metamorphosis humana l'artista presenta el seu projecte de vestuari artístic: brodat, pintura d'aquarel·les i tècnica mixta. Laia Mauri és llicenciada en belles arts, una disciplina nova a la Ruta.

l'artista presenta el seu projecte de vestuari artístic: brodat, pintura d'aquarel·les i tècnica mixta. Laia Mauri és llicenciada en belles arts, una disciplina nova a la Ruta. Elena Casadevall

Risquesart

Amara Nasira

José Manuel Pérez

Ramon Donoso

Laia Mauri

11. Restaurant Les Voltes



Anajoi

Sylvie Fétiveau

12. El Forn



Victorrey

13. Cúria-Presó



Laia Segura

Robert Serrrat

14. Convent Sant Agustí



Ares

Nayra Caritx

Rafa Vilallón

Ferro Calent

Narcís Bosch

Pizac

Mercè Pla

15. La Blua. Espai d'Art



Miquel Prat

Roger Solernou

16. Convent Sant Domènec (Ajuntament)



Marc Torrent

Toni Becerra

Nuria Vilanova

Yuri Fomichev

Oscar Gartín

Peré Solanilla

Josep M. Solà

Pujolràs

Manel Puig Palmer

Jack Radford

FNOF

Monika Pampín

Joan Gruart

Loux

Pau Budria Esgleas

Aida Piris

Rico Guzmán

Imma Figueres



17. Sala Municipal