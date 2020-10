Figueres vol treure el mur de la plaça d'Ordis per "obrir" el barri de la presó

L'Ajuntament de Figueres vol treure el primer perímetre de tanques de l'antiga presó i el mur amb un mural de la plaça d'Ordis per "obrir" els barris de la Presó i de la Creu de la Mà. L'alcaldessa, Agnès Lladó, va explicar al ple d'aquest dilluns que estan treballant per fer realitat una llarga reivindicació dels veïns, a l'espera que l'equipament es converteixi en un punt "unificat" de serveis de la Generalitat i l'Ajuntament.

Agnès Lladó va dir que continuen treballant amb els diferents departaments per tirar endavant la iniciativa. També explicar que s'haurà de decidir una nova ubicació per al mural de la plaça d'Ordis. En aquest sentit, Agnès Lladó preveu reunir-se amb tots els grups municipals per abordar un "projecte" de dinamització de la zona.

L'equip de govern de Figueres vol dinamitzar el barri de la Presó i el seu entorn. Per fer-ho i com a primer pas, l'alcaldessa ha explicat que es plantegen retirar el primer perímetre de tanques que envolten el recinte i també el mur que dona a la plaça d'Ordis. L'objectiu és "obrir" tant aquest barri com el de la Creu de la Mà.

Els veïns de la zona fa anys que reivindiquen poder fer ús de la part exterior de l'antiga presó. De fet, a hores d'ara només poden utilitzar una petita part de les oficines per fer-hi activitats a través de l'associació veïnal. Al ple d'aquest dilluns, la regidora de Cs Elisabet Guillen va preguntar sobre aquesta qüestió.

Agnès Lladó va recordar que la previsió es reconvertir l'espai en un 'pool' de serveis de la Generalitat i l'Ajuntament amb l'objectiu d'unificar-los en un únic punt. L'alcaldessa va explicar representats dels diferents departaments ja han visitat les instal—lacions i que esperen continuar avançant en la seva consecució.

L'objectiu és que l'equipament, en desús, esdevingui una "finestreta única", una mena "de Santa Caterina" on el ciutadà pugui fer tots els seus tràmits, que ara ha de realitzar en diversos espais repartits per la ciutat.



Una presó buida des del 2014



L'antic centre penitenciari va traslladar els presos al Puig de les Basses el mes de juny de 2014. Des d'aleshores, l'equipament s'utilitza com a seu de l'associació de veïns del barri, on celebren diversos actes de manera habitual. Durant molts anys es va plantejar la opció de reconvertir-la en l'escola Carme Guasch i Darné, en barracons, però finalment es va abandonar aquesta idea. El nou centre anirà en uns terrenys adjacents a les actuals instal·lacions.