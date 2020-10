El Cicle 66Butaques de La Cate serà en un nou espai i amb més aforament

El cicle d'acció musical 66butaques de La Cate de Figueres reprèn la programació després de l'aturada obligada a causa de la Covid-19. Per tal de mantenir les distàncies de seguretat i les mesures de prevenció i seguretat establertes, les tres actuacions que tindran lloc aquesta tardor es traslladen a la Sala La Cate. La primera edició clourà amb els concerts de Rusó Sala, Ferran Palau i Marina Herlop, els quals estaven programats per la primavera d'aquest any però es van haver de posposar arran de l'esclat de la pandèmia.

Gràcies a l'esforç de l'organització i de la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres, el cicle d'acció musical 66butaques clourà la seva primera edició durant la tardor, amb les noves dates que ja es van anunciar a la primavera. Els concerts s'han traslladat a la Sala La Cate, un espai més ampli que permetrà augmentar l'aforament de les actuacions que tindran lloc el tercer divendres de cada mes.

Tot i el canvi d'espai, l'essència de les actuacions del 66butaques es mantindrà intacta, ja que la sala principal de La Cate s'adaptarà per tal de mantenir la proximitat de l'artista amb el públic i garantir la qualitat de so que caracteritzava la Sala Toni Montal, on s'havien dut a terme els altres concerts i l'aforament de la qual donava nom al cicle. Així doncs, amb el nou format de la Sala La Cate l'escenari es situarà a la platea i les butaques envoltaran l'espai d'actuació, de manera que el públic envoltarà a l'artista en forma de semicercle i es mantindrà així la intimitat que caracteritza els concerts del 66butaques.

El pròxim divendres 16 d'octubre el cicle reprendrà la programació amb l'actuació de l'empordanesa Rusó Sala, que presentarà el seu últim treball Desirem en format trio, acompanyada de Míriam Encinas i del reconegut percussionista i bateria Aleix Tobias.

Gràcies al canvi d'espai, els propers concerts del 66butaques ampliaran l'aforament fins a 100 persones, de manera que s'ampliarà la venda d'entrades per a totes les actuacions i el nou format permetrà que es pugui completar la primera edició amb més públic, al mateix temps que es mantenen les distàncies obligatòries i les mesures de prevenció i seguretat establertes a causa de la Covid-19.

Per tal de prevenir els possibles canvis durant els mesos de tardor, les entrades es posaran a la venda un mes abans de cada actuació. D'aquesta manera, després de l'actuació de Rusó Sala, s'obrirà la venda d'un número d'entrades limitat per al concert del divendres 20 de novembre amb Ferran Palau, el qual ja havia exhaurit totes les entrades per al concert programat a la primavera. El músic del Baix Llobregat interpretarà els temes del seu últim treball Kevin en un format ben íntim i especial.

Finlament, la primera edició del 66butaques culminarà el divendres 18 de desembre amb l'actuació de la pianista, cantant i compositora Marina Herlop, que, després d'actuar al Barcelona Acció Musical (BAM) i abans de passar per l'Auditori de Barcelona el proper mes de gener, actuarà per primera vegada a Figueres i presentarà el seu tercer treball discogràfic Pripyat, un conjunt de composicions que barregen piano i electrònica i que no deixaran indiferent a ningú.

Gràcies a aquest gir a nivell d'espai i de producció tècnica, el qual permetrà dur a terme els concerts amb la seguretat, la ventilació i les distàncies de seguretat necessàries, així com a la bona acceptació del projecte per part del públic i dels artistes participants, el projecte del 66butaques ja està preparant la seva segona edició. La nova tanda de concerts, que també tindran lloc el tercer divendres de cada mes a la Sala La Cate de Figueres, es realitzarà de gener a juny de 2021 i comptarà amb una programació que promet mantenir la qualitat de les actuacions i oferir una nova proposta musical única a la capital altempordanesa.