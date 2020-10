'Les aventures d'Ulisses' de Cal·lígraf obté el premi Liberisliber Xic Textus

La fira d'editorials independents Liberisliber de Besalú va fer el ple, aquest passat cap de setmana, malgrat aquests temps de pandèmia i restriccions. El nombre de públic assistent es va mantenir amb força, molts d'ells fidels seguidors d'aquesta fira ja totalment consolidada. La presència d'editorials altempordaneses -Brau, Cal·lígraf, WunderKammer i L'Art de la Memòria- es va veure recompensada també, ja que un dels premis de la fira, el Liberisliber Xic Textus, se'l va endur el llibre 'Les aventures d'Ulisses' de Carles Riba il·lustrat per l'artista Daniel Torrent.

El jurat del premi va destacar del llibre " l'arriscada labor editorial d'apropar un text clàssic fonamental de la cultura hel·lena, rescatant una traducció al català molt rica i complexa. L'edició acurada i les il·lustracions expressives de Dani Torrent fan evident que ens trobem davant d'un llibre d'aventures imaginatiu i trepidant que pot ser de gran interès avui dia, tot i la seva cruesa i antiguitat, que que s'endolceix en cap punt". Els editors figuerencs s'han mostrat satisfets pel guardó que, diuen, "reconeix la feina tant de recuperació d'un text clàssic com les il·lustracions de Dani Torrent, un dels més internacionals dels il·lustradors catalans; així com la feia de correcció de Joan Riba i disseny i maquetació de Jaime Vicente".

A banda dels premis,es va sentir al bell mig del nucli antic de Besalú. Presa de temperatura, neteja de mans i mascareta era la tríada obligatòria per tot aquell que volgués accedir al recinte de la fira, que enguany, a causa del coronavirus, mantenia l'aforament limitat. En tot moment, els organitzadors van estar alerta que els visitants complissin amb la normativa i, fins i tot, els alertaven quan es produien aglomeracions davant algun dels estands de les seixanta-cinc editorials presents. Els editors es mostraven molt atents, també, als lectors explicant detalls dels llibres que presentaven, alguns d'ells novetats acabades de sortir d'impremta com araeditat per WunderKammer o, una edició a cura de Joan Armangué, publicada per Cal·lígraf, que es presentarà en breu.

Per la seva banda, L'Art de la Memòria publicitava també les 3eres Trobades Literàries Empordaneses que tindran lloc el 17 d'octubre a la seu de l'editorial, a Avinyonet de Puigventós. A més a més, es van deixar veure molts autors de la comarca com ara Maria Mercè Cuartiella, que ha publicat 'La font i els dies' a Brau, o Joan Manuel Soldevilla.