Xavier Sala i Martín i Valery Fernàndez, Anxoves d'Or a la Festa de l'Anxova de l'Escala

L'Escala ha celebrat aquest diumenge al matí la trentena edició de la Festa de l'Anxova, amb el tradicional pregó, aquest cop a càrrec del president de la DO Empordà, Xavier Albertí, i l'entrega de l'Anxova d'Or, que en aquesta ocasió es donava per partida doble: A l'economista Xavier Sala i Martín i al futbolista escalenc del Girona, Valery Fernàndez.

La Unió de Saladors Històrics d'Anxova de l'Escala ha volgut guardonar a Sala i Martín i Fernández per la difusió i promoció que han fet de l'Escala i de les seves anxoves.

Xavier Sala i Martín ha remarcat que fa anys que estiueja a l'Escala . "Vam venir per un any i ens hi hem quedat", remarcava en el seu discurs, tot destacat el "paisatge idílic" que els va fer prendre aquesta decisió. A més, destacava que el municipi és un lloc ideal per teletreballar, una cosa que ell mateix ha experimentat en aquests moments de pandèmia.

També ha remarcat la importància de mantenir les industries tradicionals, com la de la salaó d'anxova, i va ironitzar que "si hem arribat a la lluna és gràcies a l'anxova", tot explicant que va ser a partir de l'aplicació de la conserva d'aliments amb sal que va poder progressar l'agricultura i fer evolucionar la humanitat a un altre nivell.

Valery Fernàndez no ha pogut recollir personalment l'Anxova d'Or pel fet que a la mateixa hora s'estava jugant un partit del Girona a Montilivi. Els assistents, però, han pogut escoltar una gravació del futbolista en què es mostrava orgullós de dur el nom de l'Escala arreu i explicava que sempre porta anxoves als companys del club. "M'agrada aportar el meu gra de sorra a la difusió i el coneixement d'aquest producte tant nostre", explicava Valery.

El pregoner d'aquest any ha estat el president de la DO Empordà, Xavier Albertí, que feia un paral·lelisme entre el vi i les anxoves: "També nosaltres vam ser un reducte on se seguia vivint de la terra (del mar en el vostre cas) en un moment que semblava que el turisme s'ho havia d'endur tot. I gràcies a aquesta resistència (o resiliència, que en dirien ara) avui estem vivint una nova etapa preciosa en què l'afanyosa labor de segles torna a posar-se en valor". També explicava que ha demanat a cinc sommeliers amb quin vi casarien millor el clàssic pa amb tomata i anxoves i que, tot i que no hi havia diversitat d'opinions, "es decanten més aviat pel clàssic i injustament menstingut rosat o per un blanc del país amb un pas per fusta, posats a triar, la recuperada i exclusiva carinyena blanca lleugera i de bona acidesa que dóna rellevància i frescor sense frenar la salabror. I els més agosarats, apunteu-vos-ho, pr una garnatxa d'Empordà que ens remet al ben nostrat gust per la combinació del dolç i salat".

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha destacat el pes estratègic de la salaó d'anxoves a l'Escala, tant a nivell econòmic, com cultural i promocional i la importància de mantenir també aquesta festa anual, que és "un reconeixement al sector i a la seva manera de fer."

Rosa Hostench, en representació de la Unió de Saladors Històrics d'Anxova de l'Escala, ha agraït la col·laboració de tots els sectors per convertir l'anxova en un producte gastronòmic, però també d'interès turístic: "Entre tots hem convertit l'anxova de l'Escala en un referent internacional".



L'acte s'ha acabat amb una actuació del grup d'havaneres escalenc Oreig de Mar.

Aquest any no s'ha pogut fer la tradicional degustació popular d'anxoves, per les limitacions imposades per la lluita contra la Covid-19. L'acte protocolari s'ha fet amb limitació d'aforament, separació i mascareta.

Aquest any tampoc s'ha pogut fer la ruta de la tapa de l'anxova, que s'ha substituit per una visita guiada amb grups reduïts que incloïa la degustació de cinc tapes i cinc vins.