Els plans que no et pots perdre aquest dissabte 3

Activitats culturals programades per aquest dissabte 3 d'octubre:

L'església del Santuari.

Romeria de Figueres a la Mare de Déu del Mont

Dissabte 3/10

9 hores

Punt de trobada: aparcament de l'Esclat de la carretera d'Olot (Figueres)

A Falgars s'aparcaran els cotxes per iniciar la Romeria. A les 12 el migdia es participarà a la Missa de la Romeria. Tot seguit, hi ha el dinar que pot ser de picnic o hi ha l'alternativa de reservar al restaurant del santuari (972 193 074). Per avisar dels que vulguin fer la caminada des de Falgars o per qualsevol dubte, contacteu a palounierga@gmail.com o al 972 670 711 (Josep Palou) o 676 199 655 (Gerard Carrión).

Jornada sobre fonts documentals d'arxiu, a la Jonquera

Dissabte 3/10

De 10 a 12 hores

Museu Memorial de l'Exili - MUME (la Jonquera)

Jornada sobre arxius i fons documentals de l'exili amb el cas concret dels arxius departamentals dels Pirineus Orientals i la posada a disposició pública dels seus fons iconogràfics i de fitxes personals vinculats a l'exili republicà de 1939-1942. Comptarà amb la participació de l'historiador Gregory Tuban i l'arxivera Magalí Rieu i Marie Landelle, directora dels Arxius Departamentals dels Pirineus Orientals de Perpinyà. Presentarà l'acte Jordi Font, director del memorial democràtic.

Organitza Banc de Sang i Salut

Donació voluntària de plasma de persones que han superat la Covid-19, a Vilafant

Dissabte 3/10

De 10 a 14 hores

Centre Cívic Les Mèlies (Vilafant)

El teu plasma pot ajudar a persones que tinguin coronavirus. Més informació aquí.

Les editorials s'ubiquen a la plaça Prat de Sant Pere i la els Claustres. FOTO: Cristina Vilà Bartis

Liberisliber, a Besalú

Dissabte 3/10

11 hores

A diferents espais del nucli antic de Besalú

Liberisliber resisteix. Ho fa desplegant-se, aquest dissabte i diumenge, amb un programa que no renuncia a la qualitat i que inclou debats literaris, recitals, tallers i, per descomptat, l'exposició dels fons de seixanta-cinc editorials arribades d'arreu de l'Estat i, entre elles, de l'Alt Empordà com Brau, Cal·lígraf i WunderKammer, i la presència d'autors nacionals de renom com Eva Baltasar. Més informació aquí.

La Festa de l'Anxova s'ha presentat amb diferents canvis per adaptar-se a la pandèmia

Gastroanxova Tour, a l'Escala

*Activitat dins de la Festa de l'Anxova



Dissabte 3/10

11 hores

Des de la plaça de l'Església fins a Riells

Dissabte 3/10

18 hores

Des de la plaça Univers



S'ha decidit canviar la popular Ruta de la Tapa de l'Anxova, que suposava una gran acumulació de persones a la majoria dels locals participants, per una activitat nova, que s'ha denominat Gastroanxova Tour. Es tracta d'oferir visites guiades per a grups, que permetran combinar el coneixement d'alguns dels atractius del municipi, al mateix temps que es degusten tapes fetes amb anxova a diversos establiments. L'entrada inclou 5 tapes, 5 begudes i la visita guiada. Més informació aquí.

Activitat organitzada per la Biblioteca de Roses

Club de lectura i ruta literària de Temps de confitures, a Roses

Dissabte 3/10

11.30 hores

Jardí del Mas de les Figueres (Roses)

La biblioteca de Roses impulsa aquest dissabte una ruta literària al voltant d'alguns escenaris on es desenvolupa l'acció de la novel·la Temps de confitures, de Carme Ripoll. La novel·la s'ambienta entre mitjans ans setanta i principis dels noranta del segle XX.

Exposició que es pot visitar al Museu de l'Empordà (Figueres).

Inauguració de l'exposició Pintar, crear, viure. Dones artistes a l'Alt Empordà (1830-1939), a Figueres

Dissabte 3/10

12 hores

Teatre El Jardí (Figueres)

L'escriptora i periodista Cristina Masanés ha estat la responsable de la recerca que ha donat grans fruits, entre ells, descobrir que la primera dona fotògrafa documentada a Espanya era figuerenca i, a més, religiosa, poetessa i pianista, Paulina Buxó (1835-?), o treure a la llum l'obra inèdita de Mey Rahola (1897-1959). En total són trenta-una les dones artistes de la comarca o vinculades, i que van tenir certa projecció, que Masanés ens proposa redescobrir a través d'un centenar de les seves obres i, per descomptat, vides. Més informació aquí.

Cartell de l'activitat

Visita guiada Convents medievals de Castelló d'Empúries, la capital del Comtat d'Empúries

Dissabte 3/10

16 hores

Punt de trobada: Museu Medieval de la Cúria-Presó (Castelló d'Empúries)

El Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV de Castelló d'Empúries organitza una visita guiada gratuïta el dissabte 3 d'octubre, a les 16 h de la tarda, amb motiu dels Espais Medievals de l'Empordà 2020. La visita guiada gratuïta inclourà la visita al Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV i a l'antic Convent de Sant Agustí de Castelló d'Empúries, que està sent objecte de rehabilitació per part de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries com un espai cultural d'alt valor històric i patrimonial. Més informació aquí.

Espectacle d'Asteroid . FOTO: Campi Qui Pugui

Teatre familiar Asteroid, a Figueres

Dissabte 3/10

A les 17 hores i a les 18.30 hores

Plaça Josep Pla (Figueres)

Dissabte a la tarda un meteorit aterra a Figueres i la farà ben grossa! La companyia de teatre familiar Campi Qui Pugui porta Asteroid a la plaça Josep Pla. Un espectacle que, mitjançant l'humor absurd, afronta la forma de relacionar-nos amb allò que desconeixem. La producció combina teatre gestual i titelles amb l'objectiu d'aconseguir un impacte sorprenent i transformador a l'espai públic.

Orquestra Selvatana

Concert Orquestra Selvatana, a la Jonquera

Dissabte 3/10

A les 17:30 h i a les 21:30 h.

Sala Municipal

L'Orquestra Internacional Selvatana ofereix un ampli ventall de possibilitats musicals i d'espectacle, que van des del concert clàssic fins al ball de gala. L'ànim de renovació constant d'aquesta formació de Cassà de la Selva (Girona) ha comportat la incorporació de joves intèrprets i cantants amb una gran preparació musical que, al costat de noms de prestigi que ja formen part de la història de la Selvatana, fan que dia a dia la formació cassanenca, que ja té 104 anys d'experiència i segueix assolint èxits en cada actuació, sigui una de les punteres de les comarques gironines i imprescindible en les grans festes.

Un dels concerts del cicle arrel i amb Salero. FOTO: Basili Gironès

Concert d'Albada, a l'Escala

* Activitat dins del Cicle d'Arrel i amb Salero



Dissabte 3/10

19 hores

Alfolí de la Sal (l'Escala)

D'Arrel i amb Salero és el nom del cicle de cançó popular que es va crear a l'Escala fa dos anys. Aforament limitat a 40 persones. Cal inscripció prèvia.

Cartell de Setmana de la Natura

Setmana de la Natura, al Parc Natural dels Aiguamolls

Dissabte 3/10

De 19 a 22 hores

Punt de trobada: centre d'informació del Cortalet

Visita guiada Brama de les daines al Parc Natural dels Aiguamolls.

Presentació de la 4a edició de l'EmpuriaTapes

EmpuriaTapes, a Castelló d'Empúries

Del 2 a l'11 d'octubre

Bars i restaurants d'Empuriabrava i Castelló d'Empúries (www.empuriatapes.cat)

La quarta edició d'EmpuriaTapes se celebrarà enguany el mes d'octubre amb l'objectiu de dinamitzar la gastronomia del municipi i promoure i fomentar activitats en una època de l'any que permet als visitant gaudir del ric entorn natural i patrimonial del municipi. Més informació aquí.