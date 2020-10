«És un projecte engrescador, treballar amb Gemma Nierga és un gran aprenentatge»

La periodista Rosa de Diego (Llers, 1973) s'ha fet un lloc en el món de la ràdio amb programes com El matí de Ràdio 4 o Llibres, Píxels i Valors. Ara assumeix el repte de debutar en televisió al costat de Gemma Nierga.

Després d'una llarga i entregada trajectòria en el món de la ràdio, l'empordanesa Rosa de Diego ocupa ara un lloc al programa Cafè d'Idees, un programa d'actualitat presentat per Gemma Nierga que s'ha estrenat fa poc més d'una setmana a La2 de TVE i s'emet simultàniament a Ràdio 4, un repte que la periodista encara amb ganes i molta il·lusió.



Enhorabona per aquest nou projecte, com s'ha gestat el Cafè d'Idees?

Després de set temporades fent El matí a Ràdio 4, l'any passat, Gemma Nierga va començar a fer l'entrevista política del nostre programa. El director de la ràdio, Vicenç Sanclemente, va parlar amb ella, després de l'èxit que va tenir la seva secció perquè fes un programa més ampli, el Cafè d'idees a TVE, que ha nascut de zero.

Convertit en un programa de televisió.

Ha estat un procés curiós. El presentador del programa de ràdio era Ramon Castelló. El mes de juliol passat, quan ja s'havia acabat la temporada normal i anàvem a començar el programa d'estiu, ens van comunicar a dos companys i a mi que ens incorporàvem a aquest nou projecte. El Cafè d'idees s'emet simultàniament a TV2 i a Ràdio 4. És una aventura perquè fa molts anys que TVE a Sant Cugat no feia un programa diari d'actualitat.

També un repte personal.

Vaig començar a la ràdio fa vint-i-quatre anys i he fet premsa, però televisió, mai. Són mitjans molt diferents. Els tempos de treball varien molt i t'has d'acostumar que a la televisió sempre hi ha d'haver una imatge que explica de què estàs parlant. Per mi aquest ha estat el gran canvi. Anem aprenent a mesura que anem treballant. Ara estic combinant la televisió amb un programa propi de mitja hora Llibres píxels i valors que produeixo, dirigeixo i presento jo mateixa. Aquesta temporada s'emet el diumenge a la una del migdia.

Quina és la dinàmica del Cafè d'Idees?

El programa es fa de 8 a 10 del matí. Després de l'informatiu de primera hora, la Gemma Nierga dona pas al comentari de les portades dels diaris i de les principals notícies, una secció que porto jo mateixa. A continuació fem una tertúlia, cada dia d'una temàtica diferent i amb col·laboradors especials. Acabem amb el resum informatiu i la part de magazín, que et permet el luxe de fer allò que no té a veure amb l'actualitat.

Com és la seva feina, com és el seu dia a dia?

Em dedico a redactar les notícies i els guions del programa, juntament amb dos companys més: en Ramon Ruperez i la Natàlia Sánchez. Som un equip petit per fer el programa, per exemple el de la Mònica López de la 1 té una gran redacció. Jo començo cada dia a les cinc de la matinada. Quan acaba el programa fem una reunió amb la Gemma per decidir els temes de l'endemà, però a dos quarts d'onze moltes coses no han passat i potser a la tarda o al vespre et truquen que hi ha un tema nou i t'has de posar a fer el guió. Són moltes les hores que hi posem. És un projecte molt engrescador i des de la direcció estan satisfets i se'ns agraeix l'esforç que fem, però tot això requereix un gran engranatge i molta dedicació.

Quines han estat les primeres reaccions i quins objectius té dipositats en el programa?

Hi ha hagut crítiques no gaire bones els primers dies. Jo crec que pots fer una crítica, però no cal que siguis destructiu. Tampoc les audiències de TVE no són les mateixes de TV3 i acabem de començar. Personalment crec que la màgia de la ràdio no té comparació amb la televisió, però aquest projecte em permetrà aprendre molt. Està bé no quedar-s'hi estancat. És una experiència: tens companys nous i em permet treballar amb la Gemma Nierga que és una persona que admiro per la seva trajectòria.

L'equip del 'Cafè d'Idees' amb Gemma Nierga al capdavant



Com és treballar amb la Gemma Nierga?

És un aprenentatge estar dins el seu equip. És una persona que és molt bona fent entrevistes perquè colla l'entrevistat sense posar-lo contra les cordes i té molta capacitat de saber escoltar i de reconduir la conversa segons qui té davant i el que està explicant. Ella també ha fet més ràdio que tele i de fet assegura que va aprendre a escoltar molt durant els programes que va fer en horari nocturn com Hablar por hablar.

Una llarga trajectòria en ràdio, la seva. Quins moments recorda amb més afecte i quins han estat més complicats.

A la ràdio he viscut moments molt bons i molt dolents en què ho deixaries tot, però recordo especialment el programa Dóna pas on feia entrevistes d'una hora a dones. Vaig entrevistar Josefina Catellví, oceanògrafa, que va ser entranyable i també a Mercedes Salisachs que va ser encantadora. No tinc gaire bon record de l'entrevista que vaig fer a Rosa Regàs, per exemple. Amb el que més gaudeixo és parlant de cultura i de llibres.