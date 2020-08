L'autora Gemma Ruiz parla de la seva novel·la d'èxit «Ca la Wenling» a Agullana

L'escriptora i periodista Gemma Ruiz és la següent convidada al cicle Punt de Lectura que es fa cada divendres d'estiu, a 2/4 de 8 del vespre, als jardins de la Societat d'Agullana. L'autora vindrà carregada sota el braç del seu darrer èxit, la novel·la Ca la Wenling, que ha rebut el reconeixement de lectors i crítics. Divendres passat, a darrera hora, va caldre anul·lar la sessió on havia d'assistir Núria Pradas, premi Ramon Llull per la novel·la Tota una vida per recordar. Segons ha explicat el coordinador del cicle, Enric Tubert, «ha estat un fet puntual que no afecta la resta de la programació».

El cicle, de fet, s'allarga encara unes quantes setmanes. Els autors convidats són realment molt interessants. Així, el 14 d'agost hi participarà Albert Gassull parlant sobre el seu llibre L'instant precís; el 21 d'agost serà Quim Español amb la novel·la Francesca i, finalment, i per cloure el cicle, com cada any, es traslladaran a la plaça Major de l'Estrada per parlar amb Mònica Soler Ranzani sobre el seu llibre, editat per Gorbs, L'amant catalana de Mussolini. Aquestes dues darreres tertúlies canvien d'horari, passant a fer-se a les 7 de la tarda.