La Fundació Àngelus Novus reivindica la Casa Walter Benjamin a Portbou

La Fundació Àngelus Novus per a l'estudi de les Arts, la Història i el Pensament, davant la polèmica creada entorn de l'intent del nou alcalde Louis Aliot de Perpinyà, del partit d'ultradreta Rassemblement National, "d'instrumentalitzar políticament" la figura de Walter Benjamin (Berlin,1892-Portbou,1940) restablint l'antic Centre d'art Contemporani Walter Benjamin creat en aquesta població el 2013 com un centre dedicat a la memòria històrica reclamen impulsar la Casa Walter Benjamin a Portbou, "lloc on Walter Benjamin va morir i va ser enterrat que constituiria amb Berlín l'alfa i omega de la seva geografia biogràfica".

En un comunicat recorden com Benjamin va veure's "abocat a rendir-se al suïcidi a Portbou el 26 de setembre de 1940 després de travessar a peu els Pirineus, malalt del cor, i davant la noticia que seria repatriat a França, on ja havia estat en el camp de Nevers" i que el seu nom "no és patrimoni de ningú".

Així doncs, critiquen que la seva memòria es profani "en favor de programes polítics contraris al seu pensament crític" i és per això que demanen a les institucions catalanes, estatals i privades amb sensibilitat per la causa Benjaminiana que "siguin conscients de la importància universal de la figura de Walter Benjamin on Portbou té el Memorial Passatges de Dani Karavan, avui Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i la necessitat d'atorgar recursos al finançament de la Casa Walter Benjamin, un centre dedicat a la seva memòria, a l'art i al pensament contemporani, lloc històric d'exili i memòria, on és pertinent que la Casa Walter Benjamin existeixi".

La Fundació Àngelus Novus, hereva de dues biblioteques internacionals sobre Walter Benjamin i el seu context intel·lectual, destaca que el pensador d'origen jueu va ser desposseït de la ciutadania alemanya per la Gestapo i perseguit per les seves idees contràries a la dreta feixista que denuncià i veié arribar premonitòriament, fins al punt que en la seva fugida a l'exili cap als EUA es veié abocat a rendir-se al suïcidi a Portbou el 26 de setembre de 1940.



"El seu nom no es patrimoni de ningú"

"Ho és de la Humanitat sencera", així de contundents defensen les idees i pensament de Walter Benjamin, "amb gran vigència en el món d'avui". Des de Portbou i amb el suport incondicional de l'Ajuntament, l'Associació Passatges i la Fundació Angelus Novus, creada recentment, divulguen el seu pensament amb l'Escola d'estiu Walter Benjamin, un seminari que enguany tindrà lloc la cinquena edició entre el 25 i el 27 de setembre sota el títol La frontera de la memòria, dedicat al 80è aniversari de la mort de Benjamin. Presentarà una reedició de textos de Walter Benjamin al català en el llibre "Art i literatura de masses", el curtmetratge "Angelus Novus" d'Eric Esser i l'exposició "Insula" a l'estació.