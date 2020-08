La Societat l'Amistat de Cadaqués acull una mostra sobre la pedra seca a Catalunya

Amb motiu del reconeixement de la tècnica de la pedra seca com a patrimoni cultural immaterial per part de la UNESCO, el novembre de 2018, l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya van produir l'exposició Tota pedra fa paret. La pedra seca a Catalunya sobre les construccions i les tècniques presents al nostre país.

A partir de demà estarà exposada a la Societat l'Amistat de Cadaqués i es podrà visitar fins al 13 de setembre. Els dies d'agost estarà obert cada dia, de 17 a 22 hores i els dies de setembre l'horari serà de dimarts a diumenge, d'11 a 13 hores i de 17 a 21 hores.

La mostra, eminentment fotogràfica, pretén oferir una panoràmica àmplia sobre aquest llegat, posant èmfasi en les variants tipològiques més habituals i en la diversitat territorial. Explica, també, la vigència actual d'aquesta arquitectura, harmònica amb l'entorn natural i sostenible des de tots els punts de vista.