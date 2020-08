Montse Mindan: «Volem que consti que el 2020 la Dracma és per al voluntariat»

La situació sanitària que viu el país no permet la celebració del tradicional acte d'entrega de la Dracma al Teatre Municipal de Roses. Tot i així, des de l'equip de govern s'ha acordat que l'any 2020 no quedi en blanc en el llistat de guardonats i, per aquesta raó, s'ha decidit concedir la Dracma 2020, de forma honorífica, a totes aquelles persones que han treballat i col·laborat per mitigar els efectes de la pandèmia, especialment en els moments més durs del confinament i l'estat d'alarma.

L'acte, que es fa el 15 d'agost a la sala de plens de l'ajuntament, serà breu i sense públic. Tots els regidors del consistori, encapçalats per l'alcaldessa, Montse Mindan, es reuniran per fer la lectura del text en què es fan constar les consideraciones per les quals la distinció s'atorga a un conjunt de persones.

«Volem que quedi per a la posteritat que l'any 2020, l'any de la Covid, la Dracma de Plata va ser per al voluntariat de Roses, per a totes aquelles persones que han dedicat temps i esforços a ajudar els altres. No podem nomenar-los tots i totes perquè són tants que de ben segur ens en deixarem molts. El guardó també està adreçat als professionals del CAP, de les residències, dels cossos policials, dels serveis d'emergències», explica l'alcaldessa rosinca, alhora que descobreix com de difícil seria poder donar en mà un reconeixement tan ampli.

El llençol i les mascaretes

«Hi ha tanta gent que ha fet i fa coses, tantes persones anònimes que mereixen un reconeixement. Mira aquest exemple, un dia, durant el confinament, va venir a l'ajuntament una persona que estava repartint mascaretes. Ens va dir que havia trencat un llençol per cosir-les i que a nosaltres ens en deixava deu».

Montse Mindan s'ha preparat un petit discurs per al 15 d'agost, perquè, malgrat la situació d'excepcionalitat que fa impossible celebrar la Festa Major com acostuma a ser habitual, hi ha actes, com diu ella, que val la pena conservar. Ja ha avançat que aquest any no hi pot haver ni focs artificials, ni barraques, ni tampoc la celebració de la missa ni la desfilada de gegants. Cap activitat que pugui generar aglomeracions de gent. El programa es presenta com a «minimalista», tal com l'ha definit la pròpia alcaldessa. Si no hi ha cap contratemps, però, tots aquells actes que sí que s'adapten a les mesures de seguretat es podran celebrar.