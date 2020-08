Ventalló traslladarà la 30a edició de la Fira de l'Oli de setembre a l'espai virtual

La Fira de l'Oli de Ventalló, que s'havia de celebrar per Sant Miquel, a finals del mes de setembre, no se celebrarà, enguany, a causa de les mesures preses pels rebrots del coronavirus. «La fira, la tenim anul·lada. Havia de ser la trentena edició, però vam decidir que no es faria i, juntament amb el mestre de cerimònies, Salvador Garcia Arbós, vam pensar a crear una pàgina web de la fira per obrir-la a tot el món», explica l'alcaldessa de Ventalló, Remei Costa, la qual, anys enrere, havia sigut una de les organitzadores de la fira.

Les dificultats per ubicar la multitud de visitants dins del poble de Ventalló, per no contagiar-se, van fer dubtar, des d'un principi de la crisi sanitària, la comissió organitzadora. «Ara, hem trobat programes de tots aquests anys de la fira i farem una pàgina recordant aquests trenta anys», continua explicant Costa. Aquesta és una de les fires de l'oli que se celebren a la comarca durant l'any. L'altra és la d'Espolla, que té lloc a finals del mes de gener.



Altres contratemps

El consistori ventalloní ja va haver de suspendre la festa de la vellesa, el mes d'abril passat. «Ara, tenim en cartera portar Carles Coll per fer un espectacle a la Bassa, un espai obert, i si no empitjora més l'emergència per Covid-19, ho podrem fer el 16 d'agost, amb un concert a la fresca», explica Remei Costa.

Per la Festa Major, que se celebrarà a finals de setembre, van contactar amb el Mag Lari, que els va oferir dues funcions al preu d'una, al pavelló municipal, una a les vuit del vespre i l'altra, a les deu de la nit.