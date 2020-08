La nova generació «Tiktoker» de la comarca explica les claus que fan l'App tan addictiva

Fa sis anys la ja coneguda aplicació Tik Tok es vestia amb el nom de Musical.ly i, de mica en mica, s'ha anat reinventant i adaptant a un ventall més ampli de públic, fins a arribar als 900 milions d'usuaris que la utilitzen el dia d'avui. El que va començar com una aplicació que tan sols servia per gravar vídeos i balls sobre una base musical –que bàsicament utilitzaven els més joves–, ha acabat esdevenint una completa exposició de creativitat: des de tutorials de maquillatge i perruqueria, a idees de disseny i bricolatge, a guies turístiques i, fins i tot, a classes d'anglès i matemàtiques.

Cal destacar que, cada vegada, s'utilitza més per fer activisme social i de contrapès de poder gràcies a la seva capacitat de repercussió mundial excepcional. Però quin és el secret perquè cada dia més usuaris s'instal·lin l'aplicació i s'endinsin en l'aventura virtual del món tiktoker?



Claus de l'èxit

Hem parlat amb dos tiktokers de setze anys de l'Alt Empordà, l'Álvaro Miron (@alvaro11miron), de Figueres, que acumula un total de 235.000 seguidors, i en Ferran Casadevall (@ferranxidk), de l'Escala, amb 80.000 seguidors, perquè ens expliquin les claus de l'èxit que fan tan atractiva l'aplicació.

Per començar, el confinament ha tingut fortes repercussions a l'App: per una banda, ha aconseguit situar-se com l'aplicació gratuïta d'entreteniment més descarregada per a iOS a tot l'Estat, segons Sensor Tower; per altra, una onada de boomers –persones nascudes entre el 1945 i el 1965– va instal·lar-se l'App per tal de distreure's durant el temps mort de la quarantena. Molts d'ells venien animats pels seus fills joves que els reptaven a fer els challenges virals que circulaven per la xarxa: des de tirar-se una galleda d'aigua, a fer deu tocs de peu amb el paper de vàter, a maquillar-se extremadament, entre molts altres. Tots aquests compartien la finalitat de passar d'una manera més amena l'estona a casa.

Tanmateix, Tik Tok és una eina de creació i no de publicació: és a dir, pots crear contingut utilitzant tots els recursos que ofereix l'aplicació i no publicar-los. Això permet que molta més gent s'aventuri a descarregar-la, ja que no està obligada a fer públic allò que crea. El seu algoritme de creixement orgànic permet tenir una repercussió més alta que qualsevol altra aplicació com ara Instagram o Facebook.

No obstant això, l'Álvaro Miron –molt seguit pel flow especial que desprenen els seus vídeos musicals– apunta que «a vegades els algoritmes no funcionen, i pots currar-te molt un vídeo i que arribi a poca gent, i viceversa».



«Boom» creatiu

En Ferran Casadevall, que ha sigut un dels impulsors de la comunitat catalana a Tik Tok i que genera contingut d'humor en llengua catalana, explica que «és una aplicació amb un ampli ventall de creativitat i despunta per les eines audiovisuals que ofereix, al final, Instagram o Facebook es basen principalment a penjar fotos; i Tik Tok t'obliga a diferenciar-te».

Són moltes les marques de roba i publicistes que inverteixen –cada cop més– en tiktokers, en lloc de fer-ho en models d'agència com es feia convencionalment. Canals de notícies, diaris, i professorat, també se sumen a apostar fort per crear contingut en format Tik Tok. «L'aplicació empodera la imaginació, jo mai m'hauria plantejat que m'agradava el disseny de moda, i ara he començat un projecte de llançament d'una marca de roba, gràcies a la inspiració que m'ha portat Tik Tok», explica l'Álvaro Miron.

Això no obstant, els dos joves expliquen que a l'aplicació hi prolifera una quantitat important de haters, però que això es troba a tot arreu, i que no els tira enrere a l'hora de generar nou contingut. El que és clar és que el món digital està canviant i marca nous horitzons que qüestionen allò convencionalment establert, que molts joves estan al dia amb aplicacions com Tik Tok, però això no treu lloc que altres generacions s'aventurin a tastar la modernització tecnològica.